El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat que la independència ha de ser una de les opcions del referèndum, ja que, si no, "s'exclouria una part dels catalans". En una entrevista a 'El Periódico', el cap de l'executiu català ha respost d'aquesta manera a la possibilitat d'un referèndum sobre autogovern que planteja el PSC. Segons Aragonès, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sap perfectament que el referèndum a Catalunya és "inevitable" i, per tant, saben que "això acabarà passant". D'altra banda, ha deixat clar que el vot d'ERC als pressupostos de l'Estat del 2022 anirà vinculat al contingut dels comptes i no a la negociació amb l'Estat.

Tot i que en els últims dies el president Sánchez ha estat molt taxatiu en dir que mai hi haurà un referèndum d'autodeterminació, Aragonès diu que el cap de l'executiu espanyol sap que el referèndum és "inevitable". "La ferida oberta els últims anys a causa de la descentralització, de la voluntat d'impedir que Catalunya decideixi el seu futur, només es tancarà quan la ciutadania decideixi el seu futur en un referèndum", ha argumentat. Segons Aragonès, un referèndum permet que tothom tingui l'oportunitat de guanyar, tant els qui defensen la independència com els qui no la defensen. I el president Aragonès s'ha mostrat convençut que "si hi ha voluntat política es trobaran els procediments". En aquest context, ha alertat que seria una "mostra d'inseguretat" que el govern espanyol "es refugiés en una interpretació restrictiva de la Constitució o en l'ortodòxia del Tribunal Constitucional". El president de la Generalitat ha descartat un referèndum sobre l'Estatut o el sistema de finançament i ha defensat que una de les opcions ha de ser la independència, ja que "una proposta tancada que es limités a altres possibilitats exclouria una part dels catalans que volen la independència". En aquest context, ha recordat que l'acord que dona peu a la taula de negociació inclou que els acords que s'arribin en aquesta taula s'han de sotmetre a votació dels ciutadans de Catalunya.

No tanca la porta a reunir els partits catalans sense Vox

Preguntat per la taula de partits catalans que reclama insistentment el PSC, Aragonès ha avisat que "si es vol utilitzar la taula de partits catalans per desnaturalitzar el resultat de les eleccions del febrer, en què hi va haver el 52% de vots a candidatures independentistes, no servirà i quedarà frustrada". En aquest context, el president de la Generalitat no tanca la porta a trobar maneres de poder compartir entre les forces polítiques "els anhels dels electorats que cadascú representa" però ha deixat clar que no inclourà l'extrema dreta en aquest diàleg. I s'ha mostrat sorprès pel fet que el PSC inclogui Vox en la taula de partits catalans. Això, segons Aragonès, "evidencia que es vol un instrument per limitar la posició del Govern de Catalunya i no per fer un debat real en el si de la societat catalana". En aquest context, ha conclòs que de la mateixa manera que no es demana a Sánchez que segui a la taula de negociació amb un acord previ amb el PP, el president espanyol no pot exigir al president de la Generalitat que limiti les seves propostes a un acord amb el partit de l'oposició. Preguntat pel fet que el president Sánchez demana a l'independentisme un gest equivalent després de la concessió dels indults, Aragonès ha recordat que el líder del PSOE va ser investit amb els vots de l'independentisme "precisament perquè ERC volia obrir una etapa de negociació i diàleg". "Un primer pas ja es va fer, encara que ara no es recordi", ha afegit.

Pel que fa als pressupostos de l'Estat del 2022, Aragonès ha dit que vol posar la "màxima ambició per aconseguir avui tot el que puguem per a Catalunya" i ha afegit que això no resta força per reivindicar la independència. Segons el president de la Generalitat, els comptes han d'incloure "un adequat nivell d'inversions executables en infraestructures, abordar el finançament de la llei de dependència i la gestió dels fons europeus"."El vot d'ERC als pressupostos anirà vinculat al contingut dels pressupostos, a la gestió dels fons. La negociació amb l'Estat és institucional entre governs, no està vinculada als suports parlamentaris. La faríem amb qualsevol govern", ha dit.