El nombre de nous contagis per covid-19 confirmats en el conjunt de les comarques centrals és ara tres vegades superior a fa una setmana. Segons les últimes informacions facilitades ahir pel Departament de Salut, durant la setmana del 23 al 29 de juny (la darrera de les quals hi ha dades) en aquest territori hi va haver 419 casos nous de covid detectats per PCR o testos d’antígens, mentre que la setmana del 16 al 22 de juny l’increment respecte als set dies anteriors va ser de 135.

Aquestes xifres van en la línia d’evolució de la pandèmia en el conjunt de Catalunya, on també s’ha triplicat el nombre de casos nous en set dies, i amb una tendència que no para de créixer des de Sant Joan. A la regió central, el creixement està sent exponencial de forma generalitzada, però amb diferències entre comarques. On més s’han disparat percentualment els contagis és a la Cerdanya i al Berguedà, tenint en compte que partien d’un nivell gairebé nul. Tant en una comarca com en l’altra, la setmana anterior a Sant Joan només es va detectar un únic cas, mentre que del 23 al 29 de juny la xifra es va multiplicar, amb 24 casos nous a la Cerdanya i 23 al Berguedà.

La resta de comarques centrals també registren xifres disparades, i tot i que en números absoluts es detecten molts més casos que al Berguedà o la Cerdanya, l’increment relatiu és més moderat perquè no es partia de tan avall. A l’Alt Urgell, el nombre de nous casos confirmats per PCR o testos d’antígens s’ha multiplicat per 5 en l’última setmana (46 positius més respecte als 9 de l’anterior), mentre que al Solsonès aquesta xifra s’ha multiplicat per 4, i ha passat de 17 noves infeccions entre el 16 i el 22 de juny a 69 la setmana del 23 al 29. En aquest cas s’hi haurien d’afegir els positius detectats (i els que puguin sorgir de les proves encara per conèixer) dels nous brots que hi ha hagut entre joves d’una discoteca, i que en aquest recompte encara no hi eren tots comptabilitzats.

Bages i Anoia són les dues comarques centrals que registren més casos en nombres absoluts, tot i que el seu increment relatiu és menor. La xifra al Bages s’ha més que triplicat, amb 131 nous casos en la darrera setmana respecte a la del 16 al 22, mentre que a l’Anoia n’hi ha hagut gairebé el doble (de 64 nous positius s’ha passat a 113). Finalment, el Moianès també ha doblat la xifra, i ha passat dels 7 infectats nous per covid de fa dues setmanes als 13 de la darrera.

En el conjunt de Catalunya la tendència és la mateixa, i l’increment de nous contagis també s’ha triplicat en els darrers dies. En aquest cas, s’ha passat de 4.321 casos detectats la setmana del 16 al 22 de juny, als 12.573 de la darrera (fins al 29 de juny), i la tendència va a l’alça tenint en compte que tan sols en les darreres 24 hores ahir es declaraven 5.379 contagis nous a Catalunya, una xifra superior que els casos detectats fins fa ben poc en tota una setmana.

Com més casos, més infeccions

Paral·lelament a l’increment del nombre de contagis també s’observa una velocitat de propagació (Rt) cada cop més elevada tant a Catalunya (ahir va augmentar fins a 2,07, quan a començament de juny no arribava a l’1), com a les comarques centrals, amb l’única excepció del Moianès, on aquest indicador ha experimentat un lleuger retrocés en la darrera setmana, i ahir se situava a 1,40 (dels més baixos de Catalunya juntament amb l’Anoia, on l’Rt és d’1,48).

La resta de comarques centrals, en canvi, es troben a la part elevada de la taula pel que fa a la velocitat de contagi, amb xifres que s’han doblat i gairebé triplicat en alguns casos en la darrera setmana. Aquest indicador està especialment disparat a l’Alt Urgell, que amb 3,86 és la tercera comarca amb l’índex més alt, per sota de la Conca de Barberà (5,0) i el Priorat (4,23). Se li apropen el Berguedà, amb 3,50, i el Solsonès, amb 3,34, i a poca distància però per sota de 3 hi ha el Bages i la Cerdanya, totes dues comarques amb una Rt de 2,85.

Pel que fa al risc de rebrot, es manté especialment elevat al Solsonès (amb 2.171 punts) i a l’Alt Urgell (amb 1.097). En el conjunt de Catalunya ahir aquest indicador se situava en 438 punts (156 més que en l’últim informe)