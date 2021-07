Un abocament d'hidrocarbur al canal de Seròs ha deixat més de 25 pobles sense aigua de boca a l'entorn del pantà d'Utxesa i també de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues. El vessament va tenir lloc diumenge i els Agents Rurals van rebre l'avís a les deu del matí després de detectar-se la presència d'hidrocarburs a la zona del parc de la Mitjana de Lleida. Aquest dilluns, tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i també els Agents Rurals inspeccionen el polígon industrial el Segre per trobar l'origen del vessament mentre que a Utxesa s'ha començat a treballar per extraure els olis retinguts aigües amunt de les barreres.

Després de rebre l'avís pels volts de les deu del matí de diumenge, els Agents Rurals també van informar a Endesa del vessament, ja que la companyia s'encarrega de gestionar les comportes del canal de Seròs. Tot seguit es va obrir una investigació i es va activar la unitat inspectora de guàrdia, que inicialment es va desplaçar a l'inici del canal i aigües amunt, junt amb els Agents Rurals, per intentar esbrinar el focus de l'episodi, i es van dirigir al polígon industrial del Segre. Segons l'ACA, tot apunta que l'abocament hauria tingut lloc al riu Els Canals, aigües amunt del parc de la Mitjana de Lleida, des d'on hauria arribat fins al canal de Seròs i al pantà d'Utxesa.

Una vegada es va saber que hi havia afectació, es va avisar, a través del CECAT, als municipis des de Lleida fins al pantà d'Utxesa (Lleida, Albatàrrec, Sudanell, Montoliu de Lleida, Torres de Segre i Sunyer), lloc on arriba el canal de Seròs, per alertar d'una possible afecció de l'aigua de boca. També es van avisar altres captacions del pantà, com són la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues i al Pantà d'Utxesa (Endesa). En total més de 25 pobles que encara aquest dilluns no poden fer ús de l'aigua de boca per precaució.

Durant el matí de diumenge també es van fer gestions amb Endesa, afectats pel vessament, que van informar que deixarien anar menys aigua de l'embassament de Camarasa (Noguera) i no captarien aigua cap al canal de Seròs per evitar que la contaminació s'estengués. Així mateix, també es va aturar la producció de la central que deriva aigua cap al Segre. En aquest sentit, atès que l'abocament afecta el pantà es va decidir posar barreres en un punt intermig, un pont de només 45 metres, per evitar que la contaminació afecti aigües avall, que és on es troben les dos captacions del pantà.

Endesa ja va activar diumenge el seu personal de guàrdia i va desplaçar les barreres absorbents per col·locar-les amb coordinació amb el CECAT Agents Rurals i Bombers. Les barreres van quedar instal·lades en dos punts: a l'entrada del pantà i al tram mig del mateix. També van col·laborar en la retirada dels hidrocarburs la Mancomunitat d'abastament i Endesa.

Aquest dilluns, des de la unitat de guàrdies de l'ACA s'ha activat al CIRE perquè vagi al pantà i extragui amb mitjans materials els olis que puguin quedar retinguts aigües amunt de les barreres i reposar-les o reforçar-les amb una segona barrera, si és el cas: tant les de l'inici del pantà com les del mig.

Així mateix, des de l'ACA ja es va informar diumenge al Departament d'Acció Climàtica, la delegació del Govern i a la CHE de l'incident i les mesures que s'estan adoptant per restituir la qualitat del medi. Aquest dilluns el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha visitat la zona afectada i ha assegurat que la situació està "controlada" després que els Bombers, els Agents Rurals i l'ACA hagin aconseguit contenir el vessament, a l'espera que finalitzin les tasques d'absorció per recuperar l'aigua de boca als municipis afectats.

La inspecció que s'ha fet a primera hora al lloc dels fets ha determinat que la primera barrera no atura el vessament perquè l'aigua baixa amb molta força. Això no obstant, es deixarà instal·lada preventivament. A la segona barrera s'hi està acumulant olis i hi ha un camió cisterna que gestiona la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues per anar extraient la part superficial dels olis retinguts. Ahir diumenge al vespre va entrar al pantà una nova glopada d'hidrocarburs. D'altra banda, els inspectors de l'ACA, juntament amb els Agents Rurals, investiguen el possible origen del vessament amb un dron per poder veure les parts més inaccessibles del canal.

Finalment, al llarg d'aquest dilluns i per part del CIRE es faran accions de retirada dels hidrocarburs amb barreres i mantes. Col·laboraran amb el personal de la Mancomunitat extraient l'oli amb camió cisterna i ajudaran amb les mantes absorbents. Es faran càrrec de buscar un gestor de residus on portar els olis extrets i es faran càrrec de la factura amb els diners del conveni vigent entre l'ACA i el CIRE.