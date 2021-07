La pandèmia de coronavirus ja no és la mateixa que fa un any. De fet, arribats a aquest punt de la història, la panoràmica d’aquesta crisi sanitària es tenyeix cada vegada de més matisos. «Ara mateix som davant dues pandèmies de covid-19: una que afecta els vacunats i una altra que afecta els no vacunats», esgrimeix la biofísica Clara Prats. En un cas, la incidència és baixíssima. En l’altre, el creixement és explosiu. «Si només tenim en compte el nombre de nous contagis, la situació és comparable a la primera onada. Però, per sort, ens trobem davant un escenari diferent. La població més susceptible de sofrir les conseqüències més greus d’aquesta malaltia ja està protegida», comenta la investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la UPC. La cinquena onada s’acarnissa amb els joves.

L’últim informe del Centre Nacional d’Epidemiologia i l’Institut Carlos III confirma que ara els menors de 30 són la franja més afectada pel virus i que, a més, els casos en aquest grup s’han incrementat notablement en les últimes setmanes. Els contagis en joves d’entre 10 i 19 anys han crescut el 24%. I els casos en la franja d’entre 20 i 29 anys han pujat el 12%. Les dades mostren que som davant d’una nova explosió de casos que, en aquest moment, comença a posar contra les cordes els centres d’atenció primària. Només a Catalunya, aquesta setmana els CAP han atès més d’11.000 positius, la xifra més alta des que existeix un registre.

«Estem veient els contagis que es van produir la setmana que va acabar el curs escolar, molt probablement en els viatges i les festes de fi de curs. Comencem a veure els contagis que es van produir en la revetlla de Sant Joan i durant l’obertura de l’oci nocturn, però fins a la setmana que ve no tindrem una panoràmica més completa d’aquests dies», assenyala Magda Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron. Aquests escenaris explicarien, per exemple, per què la incidència acumulada a Espanya, després d’un període de descens, torna a estar per sobre dels 150 casos per cada 100.000 habitants. O per què el risc de rebrot a Catalunya ha pujat 200 punts en tan sols unes setmanes.

Els nous focus

«Hem passat de brots a petita escala, com els que es produeixen en domicilis i llocs de treball, a esdeveniments de supercontagi on s’infecten de cop 20 o 40 persones. Només així es pot explicar l’actual explosió de casos», il·lustra Prats. «Abans, per cada cas positiu detectàvem entre tres i quatre secundaris. Ara, per cada positiu trobem entre sis i set més», constata Campins. Els nous focus de contagi, comenten les expertes, tornen a ser les trobades socials on conflueix molta gent i es dissipen les mesures de seguretat (i la responsabilitat individual). Els espais tancats, les grans aglomeracions i l’atmosfera festiva amanida amb alcohol són ara els escenaris on es concentra el major risc. Com els botellons, les nits de festa i fins a les noces, casaments i comunions.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), per exemple, ha assenyalat que les trobades al voltant de l’Eurocopa podrien ser responsables de l’augment de casos de covid-19 a tot Europa. «A vegades no és només l’esdeveniment en si, que pot disposar de més o menys mesures de seguretat, sinó què ocorre abans o després. Si en els estadis es manté la distància interpersonal però abans de l’esdeveniment hi ha sopars massius i després es munta una rotllana de gent sense màscara, el risc és aquí», afegeix l’experta del Biocomsc.

Campins assenyala un altre factor clau en aquesta nova explosió de contagis. «Els símptomes que es produeixen amb la variant delta, un 67% més contagiosa que les anteriors, són diferents als que estàvem acostumats. Ara la infecció es presenta amb símptomes molt semblants als d’un refredat comú i no amb els signes clàssics de febre, tos i pèrdua de gust i olfacte. Això està retardant molt els diagnòstics, perquè molts creuen que estan passant per un simple constipat», afegeix.

Per què abaixem la guàrdia

L’augment dels contagis coincideix amb la sensació generalitzada que, després de la desescalada de les mesures anticovid, tots hem abaixat una mica la guàrdia. El biòleg Sergi Maicas Prieto i la psicòloga Esperanza Navarro-Pardo apunten algunes de les raons després d’aquest fenomen. En una anàlisi publicada recentment a The Conversation, els experts expliquen diversos biaixos cognitius que podrien afectar la nostra percepció del risc pandèmic.

La fal·làcia del jugador, per exemple, seria una de les raons que induirien a pensar allò de «si l’altre dia vam estar en un lloc tancat i no ens vam contagier, avui tampoc no ens contagiarem». O el complex de Superman, que ens indueix a pensar que «això li passa als altres, però a mi no». O el sempre enganyós biaix d’associació, que instiga a pensar que «el meu veí surt de festa tots els caps de setmana i no s’ha contagiat, això significa que sortir de festa no implica risc». Encara que cap d’aquestes premisses és certa.

«Molta gent va interpretar la ‘desescalada’ com a sinònim que la pandèmia havia acabat, però no és així. Potser no s’ha traslladat bé el missatge», reflexiona Prats. L’experta, de fet, recorda que fins i tot entre les franges més joves infectades el risc de complicacions no és nul. Entre un 1,5% i un 2% dels joves contagiats acabaran hospitalitzats per covid-19. També preocupa que aquests casos afectin persones de franges majors que encara no estan del tot immunitzades. O ciutadans que, per motius de salut, no s’han pogut vacunar i segueixen tan vulnerables al virus com el primer dia.

«Ara és el moment d’entendre què està passant i posar mesures per mitigar el risc i evitar nous brots. No és el moment ni de criminalitzar els joves ni de donar-los la culpa de la pandèmia», diu Campins. L’epidemiòloga descarta que, en aquest moment, calgui fer un pas enrere en la desescalada i tornar als tancaments restrictius. Això sí, l’experta es mostra partidària d’aplicar un altre tipus de mesures de prevenció, com, per exemple, una política de test d’antígens per reduir el risc de contagi en locals (d’hostaleria i oci) i esdeveniments (com a noces, festes o grans trobades d’amics i familiars).