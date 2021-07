El TSJM ha desestimat el recurs presentat per la fiscalia, al qual es va adherir el PSOE, contra Vox pels cartells contra els migrants menors d’edat, segons avança ‘El País’. Els jutges consideren que la publicitat del partit d’extrema dreta és un «eslògan electoral». La justícia considera que els ‘menes’ «són un evident problema social i polític».

En el polèmic cartell es mostra una dona gran, a la qual es defineix com a «àvia», en contraposició amb un jove «racialitzat de pell fosca, amb el cap tapat amb una caputxa i la cara, per un ampli mocador». A aquesta imatge «amb prejudicis del menor com a persona estrangera, violenta i delinqüencial» se suma la contraposició entre una pensió de 426 euros davant un suposat cost de 4.700 euros per part de l’Administració per mantenir els menors immigrants.