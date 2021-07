Milers de persones s'han mobilitzat aquesta tarda en diverses ciutats del país per exigir justícia davant la brutal agressió que va posar fi aquest dissabte a la vida del jove Samuel Luiz, de 24 anys, a la Corunya.

A la ciutat gallega, escenari del crim, milers de persones de la Corunya s'han concentrat a la plaça de María Pita, convocats per col·lectius LGTB, que han atribuït el crim a una mostra de LGTBIfobia, encara que fins i tot no ha estat confirmada per la recerca, que manté obertes totes les vies.

Els assistents han guardat un minut de silenci que ha culminat amb un fort aplaudiment, en una plaça plena de gom a gom. Malgrat la pluja, un grup d'amigues de la víctima, visiblement afectades, han exhibit pancartes en les quals es podia llegir "El seu amor no feia mal, el nostre odi sí", "Demanem respecte" o "Samu no ha mort, l'han assassinat".

En la mobilització, representants de les entitats convocants han llegit un manifest i després una amiga de Samuel, entre llàgrimes, ha donat les gràcies als sanitaris que van atendre el jove pel seu esforç. "Vaig fer tot el possible perquè sobrevisqués", ha afegit.

A Madrid, la Porta del Sol ha acollit l'acte de protesta, convocat pel Moviment Marika de la capital, que ha reunit unes 3.000 persones, entre elles, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero i la secretària d'organització de la formació habitada, Lilith Verstrynge. També s'han sumat representants polítics madrilenys com la portaveu de Más Madrid a l'Ajuntament de la capital, Rita Maestre, la portaveu d'Unides Podem a l'Assemblea, Carolina Alonso, i el diputat socialista en el Parlament regional Santiago Rivero.

Els manifestants han portat pancartes amb lemes com "contra els nazis, marikonazos" i "homofòbia i feixisme són el mateix". A més, han corejat consignes com "Samuel no ha mort, l'han assassinat", "A Samuel l'han matat per ser 'mariquita'" i han llançat crits d'"Assassins".

A València, més de 300 persones han omplert la zona de la plaça de l'Ajuntament situada davant la Casa Consistorial per mostrar la seva repulsa per l'assassinat de Samuel, convocades principalment per entitats LGTBI i secundades des de l'equip de govern local.

"Ací estem, nosaltres no matem!" (aquí estem, nosaltres no matem!) ha estat el lema més corejat durant la concentració, en la qual també s'han cridat consignes a favor del respecte a totes les opcions sexuals i contra l'homofòbia.

Després d'un minut de silenci, els concentrats han aplaudit mentre se sentien també crits d'"assassins" i "ens estan matant i no feu res", i en el terra una pancarta improvisada resava: "Contra els nazis, mariconazos. Foc al sistema".