La cantant i actriu italiana Raffaella Carrà ha mort aquest dilluns als 78 anys, segons informa la premsa italiana, que cita la confirmació oficial de la defunció que ha fet el que durant anys va ser la seva parella, el coreògraf Sergio Iapino, a l'agència ANSA. “Raffaella ens ha deixat. Se n'ha anat a un món millor, on la seva humanitat i el seu extraordinari talent romandran per sempre”, ha declarat. Segons la televisió pública italiana, Carrà mai va voler que es filtressin notícies sobre el seu estat de salut. L’estrella italiana era coneguda per èxits com 'Hay que venir del sur' o 'A far l’amore comincia tu'. La 'diva' italiana és recordada per haver revolucionat la televisió i haver exportat al món les seves fórmules d’espectacle.

La seva primera aparició a TVE va tenir lloc el 1975, en el programa Señoras y señores!, després del qual li van oferir el seu propi programa, 'La hora de Raffaella Carrà', un especial de quatre capítols emesos el març de 1976. Aquell va ser el primer de mmolts projectes a Espanya.

Entre el 1984 i 1985 va presentar a Itàlia 'Pronto Raffaella', gràcies al qual va aconseguir en 1984 el premi 'Estrella musical d'Europa' atorgat per la European Televisió Magazine.

Entre el 1992 i 1995 va conduirr el mateix programa, titulat en castellà 'Hola Raffaella', a Televisió Espanyola (TVE), i també a Espanya va presentar altres programes com 'A las 8 con Raffaella' i 'A casa con Raffaella'.

El 1995 va tornar a Itàlia per a presentar 'Carramba che sorpressa', programa que va durar quatre edicions fins el 2002 i la sintonia de les quals també s'inclou en aquest recopilatori.

La 'show girl' italiana va ser la creadora d'èxits musicals com 'Fiesta' (1977), 'Hay que venir al sur (1978) i 'Latino' (1980), que van fer ballar a tota una generació.