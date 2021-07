El papa Francesc va ser ingressat ahir a la tarda a l’hospital Policlínic Gemelli de Roma per ser sotmès a una intervenció quirúrgica programada per «una estenosi diverticular simptomàtica del còlon», segons va informar el Vaticà en un comunicat. L’operació, que a l’hora de tancar aquesta edició no se sabia exactament quan tindria lloc, serà duta a terme pel doctor Sergio Alfieri i, un cop feta, es divulgarà un comunicat sobre l’estat de l papa Francesc, de 84 anys.

La intervenció estava programada amb antelació i no suposa cap risc per al pontífex. El papa Francesc va abandonar el Vaticà i va arribar a la clínica pel seu propi peu. El pontífex va sortir de la Casa Santa Marta a primera hora de la tarda després d’haver presidit el prec de l’Àngelus cap al migdia amb els fidels reunits a la plaça de Sant Pere.

Al matí, el Papa va anunciar que viatjarà a Eslovàquia del 12 a el 15 de setembre que ve, després de concelebrar la taula final del Congrés Eucarístic Internacional que tindrà lloc a Budapest.

Després del seu accés al pontificat, el 13 de març del 2013, la primera vegada que es va informar d’una operació de Francesc va ser l’endemà de ser elegit Papa, el 14 de març, quan el llavors portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, confirmava que li havia estat extirpat part d’un pulmó a causa d’una pulmonia greu que va poder ser controlada a l’edat de 21 anys, segons Efe.

El 21 d’octubre del 2015, el Vaticà va desmentir rumors sobre un suposat tumor cerebral benigne trobat al pontífex argentí, com van publicar mitjans italians. Amb problemes de maluc, i dolors d’esquena habituals a causa d’una ciàtica, rep sessions regulars de fisioteràpia, segons va manifestar Federico Lombardi el 2015. Així mateix, i com el propi pontífex va avançar el 2018, es va operar de cataractes el 2019.

En una entrevista el 2017, el pontífex va donar detalls de l’operació de pulmó, però també d’una posterior de vesícula, quan ja era superior provincial dels jesuïtes. També es va referir a un problema cardíac el 2004 i va explicar que sent ja papa li van diagnosticar fetge gras.