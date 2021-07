La Policia Nacional està més a prop d’aclarir el crim de Samuel Luiz Muñiz, el jove de 24 anys que va morir dissabte a la Corunya després d’haver sigut agredit brutalment per una colla d’unes set persones a les tres de la matinada, quan sortia de festa amb unes amigues. Els investigadors van estar prenent declaració durant diumenge a diverses persones implicades en el succés, almenys tres noies i quatre nois.

Segons fonts pròximes a la investigació, els agents han identificat els autors d’aquesta brutal agressió, servint-se de declaracions de testimonis, entre les quals, la d’una de les amigues del Samuel, que estava amb ell en el moment dels fets, del contingut de les càmeres de seguretat que hi ha a la zona i també dels registres d’una discoteca que estava oberta, en la que va ser la segona nit d’obertura de l’oci nocturn després del final de l’estat d’alarma, ja que, pel coronavirus, han de tenir les dades dels clients.

Segons va informar Radio Coruña, les set persones que van declarar aquest diumenge estan relacionades amb el grup dels agressors, tot i que no són els únics a qui els agents necessiten prendre testimoni, ja que tenen una desena de persones identificades relacionades amb el cas. A última hora de la nit, l’Agència EFE va informar de la detenció de tretze persones relacionades amb aquest cas, però la Delegació del Govern indicava que no s’havien produït arrestos encara. Fonts pròximes a la investigació van apuntar que no tardarien gaire a formalitzar-se.

«Ens han pres l’única llum que il·luminava la nostra vida»

Al lloc en què va ser agredit brutalment dissabte a la matinada, el jove Samuel Luiz Muñiz, a la confluència del passeig marítim amb l’avinguda de Buenos Aires, entre flors de colors, va aparèixer ahir un missatge enganxat a terra en què es pot llegir que el pare de la víctima agraeix l’«excel·lent treball dels equips del 061» i també a la ciutat de la Corunya les mostres d’amor rebudes, i acaba amb un «No a la violència». Fins a la zona es van desplaçar amics i coneguts del noi, per col·locar-hi espelmes i flors en el seu record.

El text íntegre és el següent: «Hola, soc el pare del Samuel, vull primer de tot agrair l’excel·lent treball dels equips del 061 per tot l’esforç realitzat pel que fa a la ràpida atenció del nostre fill. Ens han pres l’única llum que il·luminava la nostra vida. Sabem que tenim un camí molt llarg per recórrer. Estarem recolzats en la nostra família, amics i companys, que ens ajudaran a sortir d’aquest camí fosc. Agraïm totes les vostres oracions i mostres d'afecte. Volem donar les gràcies a la nostra meravellosa ciutat, la Corunya. Gràcies de cor. Que Déu pugui recompensar tot l’afecte que ens esteu oferint. Una abraçada molt forta a tots i desitgem que mai més arribi hi hagi un dia tan negre com el que estem vivint. No a la violència».

El pare del noi va voler expressar amb aquest gest la seva gratitud als sanitaris i també a les persones que, durant aquests dies tan difícils, han fet costat a la família. El Samuel, que va ser enterrat aquest diumenge a la tarda al cementiri de Pastoriza, ja que era veí de Meicende, treballava a Padre Rubinos. Segons les primeres investigacions, van ser unes set persones les que li van clavar una pallissa que li va causar greus cops al cap. Finalment, i malgrat que els sanitaris van intentar reanimar-lo durant dues hores, el jove Samuel va morir.

L’alcaldessa, Inés Rey, i la subdelegada del Govern, María Rivas, es reuniran aquest dilluns a les 11.00 hores per analitzar aquest tràgic succés i, a les 12.00 hores, participaran en una concentració, a la plaça de María Pita, per condemnar aquest crim. L’Associació per a la Llibertat Afectiva i Sexual la Corunya (ALAS) ha convocat una altra concentració, també per a aquest dilluns, a les 20.00 hores, al mateix lloc i pels mateixos motius. Els afectats per l’ampliació de l’hospital i els sanitaris que es van manifestar diumenge des d’A Palloza a María Pita van voler mostrar la seva repulsa a aquesta agressió i ho van fer guardant un minut de silenci abans de llegir el manifest que havien escrit per tancar la protesta.

Investigació

Per ara, el que se sap oficialment és que el noi havia sortit de festa amb unes amigues i, cap a les tres de la matinada, va ser agredit per un grup de joves que li van clavar una brutal pallissa. Segons les primeres indagacions, l’atac es va deure que el noi estava utilitzant el mòbil per fer una videotrucada al xicot d’una amiga que estava amb ell i, llavors, un dels membres de la colla li va intentar treure el telèfon i, després, entre tots li van clavar una pallissa mortal.

Amics de la víctima van iniciar ahir una campanya a les xarxes socials amb l’etiqueta Justícia per a Samuel, en què lliguen l’agressió amb un atac homòfob, ja que la víctima era homosexual, tot i que fonts oficials ni confirmen ni desmenteixen aquest punt, atès que les actuacions, que porta el Jutjat d’Instrucció número 8 de la Corunya, que estava de guàrdia aquest cap de setmana, s’han declarat secretes.

ALAS la Corunya va expressar en un comunicat la seva «màxima condemna» contra aquest crim i confia que les forces i cossos de seguretat de l’Estat «investiguin a fons aquest cas de violència extrema», perquè «l’odi no quedi impune».

L’associació, que coordina l’Observatori Corunyès contra la LGTBI-fòbia, alerta d’episodis de violència contra els integrants del col·lectiu, com l’aparició d’adhesius amb missatges trànsfobs i també l’agressió a una parella homosexual a Monte Alto fa uns dies.

L’etiqueta de Justícia per a Samuel es va viralitzar de seguida a les xarxes socials i durant diumenge les ministres Irene Montero i Yolanda Díaz van mostrar la seva condemna a aquest crim. També artistes com Alejandro Sanz o Ismael Serrano van expressar repulsa.

Tretze persones han sigut detingudes per la presumpta relació directa o indirecta amb la mort dissabte a la matinada a la Corunya d’un jove de 24 anys, veí de Culleredo i que treballava com a auxiliar d’infermeria a la Fundació Padre Rubinos.

La línia d’investigació de la policia se centra en una discussió que es va originar per l’ús d’un telèfon mòbil. Els arrestats, identificats i a qui s’està prenent declaració, estan a la caserna de Lonzas.

Minuts abans de produir-se l’agressió, la víctima, el Samuel, estava acompanyat per una amiga amb qui estava fent una videotrucada, que pot ser que causés una confusió en un altre grup de joves i que hauria originat la fatal discussió i l’inici de les violentíssimes agressions.

Segons han apuntat fonts policials, el noi presentava diversos hematomes i importants cops al cap, que van precisar la intervenció del 061 durant dues hores per mirar de reanimar el jove, tot i que la mort es va produir finalment al Complex Hospitalari Universitari de la Corunya (CHUAC), en què va arribar a ingressar, tot i que en estat crític.

Abans de l’arribada de l’ambulància que va atendre la víctima, va rebre l’ajuda ciutadana de diverses persones que estaven a aquella hora a prop del lloc dels fets. Aquestes persones han declarat avui al matí a la policia com van ser part dels fets que van poder observar.

La policia ha pogut confirmar amb rapidesa, a través dels telèfons mòbils, la identitat de la majoria dels agressors, majors d’edat en gran part.

A tots, han precisat les fonts, se’ls està interrogant de forma separada per contrastar les versions ofertes per cadascun sobre el cas, del qual s’ha decretat el secret de les actuacions.

Entre els càrrecs que es podrien imputar als detinguts per haver participat en una baralla tumultuària hi ha, han avançat les fonts consultades, omissió de socors i haver participat com a cooperadors necessaris en l’agressió, a més d’implicar per homicidi l’autor o autors de l’agressió que va causar la mort del jove d’origen brasiler.

El pare del Samu, Maxsoud Luiz, ha deixat un missatge escrit al lloc en què el jove va quedar malferit amb què ha volgut agrair el treball del 061 «per tot l’esforç realitzat» i ha expressat el dolor de la família, perquè «ens han pres l’única llum que il·luminava la nostra vida; sabem que tenim un camí molt llarg per recórrer; estarem recolzats en la nostra família, amics i companys, que ens ajudaran a sortir d’aquest camí fosc».

Entre les vuit làmines escrites pel pare del jove assassinat, Maxsoud Luiz ha manifestat que agraeix: «Totes les vostres oracions i mostres d’estima; donar les gràcies a la nostra meravellosa ciutat, la Corunya; gràcies de cor; que Déu pugui recompensar tot l’afecte que ens esteu oferint; una abraçada molt forta a tots i desitgem que passi un dia tan negre com el que estem vivint», ha deixat escrit sobre la vorera de l’avinguda Buenos Aires.

Són molts els col·lectius de la ciutat de la Corunya que han manifestat la seva total indignació i rebuig per aquesta violenta agressió i s’ha anunciat una altra concentració aquest dilluns a les 12.00 hores a la plaça de María Pita per donar suport als familiars de la víctima i a què s’espera que acudeixi una gran reacció de la ciutadania condemnant la violència.

Abans de la concentració en senyal de repulsa, convocada per l’Ajuntament de la Corunya, l’alcaldessa de la ciutat, Inés Rey, es reunirà amb la subdelegada del Govern per «reforçar la cooperació en seguretat ciutadana i analitzar de primera mà el resultat de les investigacions dels fets esdevinguts dissabte», segons explica en una nota el consistori corunyès.