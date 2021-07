La directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, Montserrat Vilella, va explicar ahir que el contagi entre residents és «baix» i només hi ha 16 positius que visquin en residències. Per contra, entre treballadors sí que s’observa un augment: dels 91 positius que hi ha, el 85% són de la darrera setmana. Així ho va dir Vilella en declaracions a Catalunya Informació, on va matisar que no és un nombre que els faci canviar protocols però sí «estar alerta».

Segons va dir, cal «afavorir» que els treballadors tinguin la pauta completa. Vilella ha recordat que pels voltants de Sant Joan es van flexibilitzar els protocols a les residències, com reclamaven les famílies.

En aquest sentit, va indicar que ara, per exemple, es permet el contacte físic i els familiars ja poden visitar els residents a les seves habitacions, millores que s’apliquen en centres amb un nivell idoni de vacunació i també si els visitants estan vacunats.

«On hi ha vacunació més alta es poden fer millores», ha dit, afegint que si està per sobre del 85% es poden fer més coses.

Els canvis, va detallar, es van fer després d’una reunió entre Drets Socials i Salut pels voltants de Sant Joan i coincidint amb l’eliminació de la mascareta en exteriors.