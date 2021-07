El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va reconèixer aahir que la situació als centres d’atenció primària és «complicadíssima» per l’alta afluència de persones joves que, tot presentar símptomes lleus o molt lleus de la covid-19, s’han de tractar igual que la resta.

Una situació, va afegir, que està tensionant un sistema que, d’altre banda, està portant tot el pes de la vacunació. Davant això, Argimon va anunciar que hi hauran canvis en els protocols d’atenció clínica als ambulatoris i va reclamar un «esforç» a la ciutadania per seguir les normes de protecció i prevenció perquè es percep «una baixa sensació de risc» quan, com ho demostra l’alta taxa d’incidència, la pandèmia no s’ha acabat.

El conseller de Salut, després d’inaugurar el centre de naixements Casa Laietània de l’Hospital Germans Trias, va recordar que el personal de l’atenció primària «ho està donant tot» per fer avançar el procés de vacunació i que el millor homenatge que se’ls pot fer és seguir les mesures de prevenció i protecció per no col·lapsar els ambulatoris.

Argimon va recordar que molts professionals estan doblant torns o treballen els caps de setmana per compaginar la seva feina diària als CAP amb l’administració de vacunes i que carregar-los més de feina els portarà al límit. «No hem d’oblidar que la setmana passada es van administrar 723.000 vacunes, pràcticament el 10% de la població», va assenyalar.

El titular de Salut va explicar que la situació als CAP és complicadíssima per l’alta afluència de gent, principalment joves, amb símptomes lleus o molt lleus de la covid-19. Una realitat que obligarà a fer canvis en els protocols d’atenció clínica als ambulatoris que el departament ja té decidits i que ahir va traslladar i discutit amb un miler de professionals de la primària.

Al voltant de la pressió als CAP, Argimon va descartar que els centres hospitalaris assumeixin tasques pròpies de la primària més enllà de la permanent col·laboració entre ambdues que ja existeix. Aquí, per exemple, ha recordat que els hospitals estan fent proves PCR però ha insistit que seguiran fent la seva feina de manera independent.