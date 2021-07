La Generalitat de Catalunya ha decidit fer marxa enrere i decretar el tancament de l’oci nocturn durant 15 dies a partir d'aquest divendres. Aquesta mesura no afectarà els festivals: per als esdeveniments de més de 500 persones a l'aire lliure, Salut obligarà a sotmetre's a un tests d'antígens i donar negatiu o tenir la pauta completa per poder assistir a esdeveniments amb més de 500 persones. Una PCR de les últimes 12 hores també seria vàlida.

Les activitats que sí que puguin obrir tancaran a les 3 de la matinada. Ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa, on ha indicat que la resolució s'està ultimant i es presentarà en una nova convocatòria a les 16 hores. "Ara toca tirar enrere", ha dit Plaja davant l'augment exponencial de contagis entre els més joves. També ha aprofitat per defensar que la mascareta hauria de tornar a ser un element obligatori, però ha recordat que és competència del govern espanyol.

D'altra banda, el Govern ha demanat a la Moncloa que torni a decretar l'ús obligatori de la mascareta, també a l'aire lliure. L'executiu troba "imprescindible" aquesta mesura, si bé no n'és l'autoritat competent. D'altra banda, Plaja no ha concretat si per ara l'executiu es planteja demanar a l'Estat algun confinament a Catalunya, com ara el perimetral comunitari.

Plaja ha advertit que l'estiu es preveu "difícil", i que cal protegir el col·lectiu sanitari per garantir un "bon funcionament" del sistema: "Cal tornar a tancar l'oci nocturn que no es faci en espais oberts i posar restriccions a esdeveniments a l'aire lliure". Les mesures entraran en vigor aquest cap de setmana i, de moment, s'allargaran durant els propers 15 dies -susceptibles a canvis en funció de l'evolució de la pandèmia. Així, podran obrir les discoteques i locals d'oci nocturn amb zones totalment a l'aire lliure.

La portaveu ha asseverat que "no hi ha alternativa" i que tot i que el ritme de vacunació és "molt bo", "no n'hi ha prou". I és que els contagis creixen "tant" que "toca tirar enrere". Dit això, Plaja ha anunciat que quan les activitats apleguin més de 500 persones serà obligatori passar un test d'antígens, tenir una PCR negativa amb 12 hores de vigència, o bé tenir un certificat que justifiqui la pauta completa de la vacunació. Les activitats hauran d'acabar abans de les 3 de la matinada.

Totes les activitats massives hauran de seguir aquest pla de grans esdeveniments que el Procicat està ultimant aquest migdia. La resolució s'espera que es pugui presentar en les properes hores, ja que es preveu una roda de premsa tècnica per a les 16 hores d'aquest dimarts. Plaja ha advertit que només s'aconseguirà revertir la tendència de les dades si es frena la interacció social: "No ens podem relacionar com si la pandèmia no fos un problema".

La velocitat de contagi continua pujant

L'Rt ha superat el 3 i se situa aquest dimarts en el 3,30, quan fa 24 hores era de 2,99. El risc de rebrot també puja significativament, 303 punts de cop, i supera la barrera dels 1.000 fins als 1.281. El Departament de Salut ha declarat 5.847 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 679.405. S'han declarat tres morts més i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.274, segons el darrer balanç de la conselleria. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 575, 31 més que dilluns, i hi ha 12 crítics més a l'UCI (133). La incidència acumulada a 14 dies passa de 337,97 a 401,51. El 14,92% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 157 entre el 19 i el 25 de juny, i puja a 1.281 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja 31 centèsimes i se situa en el 3,30, un valor superior al de la setmana anterior (1,40). La incidència a 14 dies és de 401,51 entre el 26 de juny i el 2 de juliol, per sobre dels 115,34 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 26 de juny al 2 de juliol n'hi va haver 25.738, molt superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 5.408. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 331,79 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (69,72).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 113.375 proves PCR i 70.769 tests antígens, dels quals el 14,92% ha donat positiu, superior al valor de l'interval anterior (5,79%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 26,53 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 739.485 casos, dels quals 679.405 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'ha declarat una més en les darreres hores, amb 22.274 des de l'inici de la pandèmia: 14.177 en hospitals i sociosanitaris, 4.566 en residències, 1.183 en domicilis i 2.348 no classificables.