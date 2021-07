El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat el projecte de llei del "només sí és sí" i l'enviarà al Congrés perquè, previsiblement, iniciï la tramitació al setembre. La norma de garantia integral de la llibertat sexual ha tornat a la taula de l'executiu espanyol un any i quatre mesos després que aprovés l'avantprojecte, que ha patit modificacions en aquest temps. El text té una nova definició de consentiment sexual "en positiu" que estableix que "només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de forma clara la voluntat de la persona". La llei també elimina la distinció entre abús i agressió sexual.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha destacat en un vídeo que amb la llei "tota relació sexual sense consentiment és una agressió" i cerca que "cap dona se senti sola". Montero ha recordat la lluita del moviment feminista per arribar fins aquí. En roda de premsa després del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha afirmat que la norma "ens fa millors com a societat" i situa Espanya a "l'avantguarda de la protecció de les dones".

Fonts del Ministeri d'Igualtat han explicat que la fórmula per definir el consentiment va en línia amb la del Conveni d'Estambul en el seu article 36.2 i és un model que ja s'ha adoptat a altres països, com Suècia o el Regne Unit.

En l'anterior text aprovat fa més d'un any la definició de consentiment fixava que no n'hi havia quan la víctima "no hagi manifestat lliurement per actes exteriors, concloents i inequívocs conforme a les circumstàncies concurrents, la seva voluntat expressa de participar en l'acte".

La llei també introdueix canvis en el Codi Penal amb un sistema de penes progressiu i proporcional a la gravetat amb un catàleg d'agreujants específiques -com el fet que sigui una agressió grupal, l'ús d'armes o l'existència de violència o dany greu-.

El text tipifica també com a delicte lleu l'assetjament sexual al carrer així com violències sexuals en l'àmbit digital, com l'extorsió o la pornografia no consentida. Inclou també un apartat per combatre el proxenetisme i es castiga els propietaris de locals on s'exerceix la prostitució.

Recorregut amb crítiques

El text inicial aprovat fa més d'un any va ser objecte de crítiques i tensions en el si de l'executiu de coalició. El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va qüestionar els eixos centrals de la llei en un informe preceptiu que deia que la definició de consentiment podia comportar una inversió de la càrrega de la prova i que no aconseguiria evitar la victimització secundària. També rebutjava l'absorció del delicte d'abusos en el d'agressió, ja que creia que pot tenir un efecte de desprotecció de la víctima.

La creació de la norma també ha generat tensions entre el Ministeri d'Igualtat i el de Justícia així com la vicepresidència primera de Carmen Calvo. Ara el text passarà al Congrés on podrà patir modificacions amb la intervenció de la resta de grups parlamentaris.