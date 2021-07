El ministre de Sanitat belga, Frank Vandenbroucke, va recomanar ahir evitar desplaçar-se a zones vermelles per alta incidència, com Catalunya, si no s’està plenament vacunat i va apel·lar al «sentit comú» dels ciutadans a l’hora de viatjar aquest estiu. «Personalment, no aniria a Portugal ni a Catalunya si no estigués vacunat. No està prohibit perquè hi ha llibertat de moviment i és essencial. Però més enllà de les normes, continua existint el sentit comú», va dir Vandenbroucke en declaracions a la cadena RTBF. Segons l’últim mapa del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties, set comunitats autònomes estan en vermell: Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Aragó, Cantàbria, La Rioja i Canàries. Les zones es classifiquen en vermell si la taxa acumulada de casos de covid en 14 dies se situa entre 75 i 200 i la taxa de positivitat en les proves de detecció de la malaltia és igual o superior al 4% o si la taxa acumulada és superior a 200 però inferior a 500. La resta de comunitats, com Portugal, estan en taronja.