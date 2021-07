El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, va anunciar ahir que les restriccions per frenar els contagis de la covid al país s’aixecaran el 19 de juliol, tot i l’augment de casos, i en contra del criteri dels científics. Tot i que la situació epidemiològica és preocupant i els casos han arribat al nivell més alt des de principis d’any, Johnson no tira enrere el seu pla de començar l’etapa final de les restriccions i a partir del 19 de juliol la població haurà d’utilitzar el sentit comú en lloc de la mascareta, la distància social o el teletreball, amb una indicació directa de Johnson als seus compatriotes perquè tornin a la normalitat. El 86% dels adults del país ja té almenys una dosi i Johnson vol que els ciutadans amb tota la pauta de vacunació puguin viatjar als països amb una situació de contagis moderada sense haver de fer de fer quarantena en tornar a casa. A més, la mascareta serà voluntària a la majoria d’espais i no caldrà que els vacunats s’aïllin si han estat en contacte amb un positiu.