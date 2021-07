El Govern i el PSOE són ara mateix un formiguer. Ministres i dirigents són conscients que Pedro Sánchez prepara una remodelació del gabinet, però ningú sap del cert quan la materialitzarà, ni si comportarà una reducció de departaments, ni quin abast tindrà finalment, tot i que s’espera profunda i que li serveixi per dotar de més presència «política» el seu equip. I aquesta incertesa és la que ha portat inquietud als membres de l’Executiu, que no saben si podran mantenir l’agenda i prosseguir els seus projectes.

La peça més delicada del tauler, i sobre la qual es multipliquen les preguntes -sense que fins ara hi hagi respostes-, és la de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La seva permanència al Consell de Ministres no és tan segura com abans, però ningú té dubtes que és un pes pesant al cercle del president i que la seva sortida, si es fa, seria pactada i més fruit que ella mateixa demanés una recol·locació, una cosa que en l’entorn de la número dos descarten per ara.

Fa un mes diversos mitjans, entre els quals El Periódico, informaven que, aquesta vegada sí, Sánchez estudiava una reestructuració profunda del Gabinet. La notícia va saltar mentre tornava d’un viatge oficial a Líbia, i la Secretaria d’Estat de Comunicació va sortir al pas de les informacions sense desmentir en cap cas que la possibilitat era sobre la taula i afirmant el que era obvi, que qualsevol remodelació és una competència exclusiva del cap de l’Executiu. Aquest comunicat de la Moncloa va servir per imposar el silenci i accentuar l’hermetisme amb què Sánchez, en una matèria tan sensible com aquesta, vol treballar. Tenint cura al màxim del moment i la forma de l’anunci.

Sánchez va ser preguntat, en rodes de premsa i entrevistes, si emprendrà una crisi de govern. En tot moment ha insistit que no és la seva «prioritat», perquè té al davant culminar el procés de vacunació -l’objectiu del 70% de la població immunitzada amb pauta completa es complirà, si res es torça, a finals d’agost- i consolidar la recuperació econòmica que ja es comença a entreveure. Dijous passat, a Al rojo vivo (La Sexta), el periodista Antonio García Ferreras li va repreguntar. ¿Si hi ha crisi de Govern, hi haurà menys ministeris? «Insisteixo, no és entre els meus plans fer-ho. La meva prioritat és una altra», va dir, i va afegir que, en cas que decidís recompondre el gabinet, n’hauria de parlar amb la representant d’Unides Podem, Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera.

El líder socialista refredava així un moviment que, no obstant això, es dona per bastant segur, tot i que s’escampi el dubte de quan serà.