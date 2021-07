El Govern prepara noves restriccions a Catalunya per frenar la propagació del virus de la covid-19, i avança que seran mesures «quirúrgiques» i que se’n parlarà amb els sectors que puguin quedar afectats.

En unes declaracions a TV3 de la consellera de la Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, es va referir a l’increment de la xifra de contagis a Catalunya els últims dies, i en aquest sentit, va anunciar que el Govern treballa en la possibilitat d’implantar noves restriccions per frenar l’expansió del coronavirus. «Seran mesures quirúrgiques i concretes», va avançar, encara que no va especificar quines seran perquè «serà el Procicat qui les anunciarà, si bé n’estem parlant aquests dies».

Pel que fa a les restriccions actuals, Vilagrà va explicar que seguiran vigents fins a diumenge i que, si hi ha canvis, serà anunciat durant aquesta setmana. Va confirmar que el coronavirus s’està propagant sobretot entre la població més jove perquè es tracta de la menys vacunada fins ara i, com que no ha rebut la vacuna, «té més possibilitats de contagiar-se».

Sobre les noves restriccions, va puntualitzar que el Govern desitja que siguin molt concretes, «quirúrgiques», i que abans es parlarà «amb els sectors» que poden resultar més afectats. Vilagrà va reconèixer que al Govern hi ha «preocupació» per la situació actual, «perquè són uns nivells de contagi molt alts que òbviament hem de tallar».