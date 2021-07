La cadena SER ha tingut accés a l’àudio íntegre de l’interrogatori practicat divendres com a imputat al comissari jubilat José Manuel Villarejo, que va comparèixer davant del jutge que instrueix l’operació Kitchen, el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón.

Més de tres hores i mitja davant el magistrat en què va detallar la presumpta participació de la cúpula del PP i del Govern, així com d’agents de la policia política i el CNI, en la trama desenvolupada entre el 2013 i el 2015 per robar i destruir les proves que guardés Bárcenas i que poguessin perjudicar la formació conservadora o els seus dirigents en el cas de la caixa b. Operació i implicacions que cada vegada prenen més versemblança per als investigadors, al creuar les confessions amb les declaracions d’altres testimonis i amb les 13 agendes confiscades al comissari, un exhaustiu diari personal de l’època investigada per la justícia, al qual concedeixen credibilitat.

En la seva declaració, Villarejo va inculpar el president del Govern quan van tenir lloc els fets, Mariano Rajoy. Va dir que és captat pel director de la Policia, Ignacio Cosidó, davant el «gran interès» de Rajoy, i que és «impossible», per la seva experiència en tasques d’intel·ligència, que una operació de tanta envergadura fos executada sense l’autorització del president:

🔴EXCLUSIVA SER | Villarejo: "La operación Kitchen es imposible sin Rajoy"



Hi insisteix el comissari jubilat. Impossible sense Rajoy, Fernández Díaz i Soraya Sáenz de Santamaría.

Contactar directament amb el president

Villarejo afirma que li van facilitar dos números de telèfon per informar directament el president, davant la desconfiança d’aquest en el ministre Jorge Fernández Díaz, i es va comprometre davant el jutge a facilitar el número de contacte perquè pugui investigar-lo. Diu Villarejo que no recorda si va ser el Centre Nacional d’Intel·ligència o l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, qui, a través de Sáenz de Santamaría, li va facilitar els números per contactar amb Rajoy.

El comissari jubilat va manifestar que els missatges per SMS amb Rajoy eren curts. El president del Govern era qui prenia la iniciativa i li demanava verificar determinades informacions sobre les proves que pogués tenir Bárcenas respecte al PP. Villarejo va afegir que va estar «més de tres mesos» enviant-se missatges amb el president del Govern sobre l’operació Kitchen.

Visites a la seu del PP

A més dels missatges, Villarejo es reunia de forma periòdica amb Cospedal a la seu del PP per informar-la sobre els avenços de l’espionatge. Reunions ratificades per la mateixa Cospedal. Diu que l’exsecretària general interrompia a vegades aquestes reunions i pujava al despatx de Rajoy per informar-lo sobre les indagacions del comissari.

Eren unes reunions a les quals el comissari jubilat arribava amb el cotxe oficial de la mateixa Cospedal, amb vindres tintats i a través del garatge, perquè no quedés constància de les seves visites a la seu del PP.

La mateixa Cospedal va explicar en el seu interrogatori, a què ha tingut accés La Sexta, que va pensar que «seria útil» conèixer el comissari.

Soraya, amb una còpia

Villarejo afirma que l’operació Kitchen va tenir èxit al confiscar informació a Bárcenas sobre la caixa b. Assegura que Cospedal en tenia coneixement i afegeix que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría s’havia quedat amb una còpia del que s’havia pres a l’extresorer, segons li va dir Cospedal.

Villarejo afirma que mantenia una relació estreta amb l’exsecretària general del PP, també imputada en la causa. Fins al punt que ella es va comprometre a abonar-li 300.000 euros en fons reservats que li devien de l’operació Catalunya. I per això va anotar a la seva agenda, el desembre del 2012, que Cospedal havia promès pagar-li «50 més 100.000» euros, a través del seu cap de gabinet.

Contactes amb cossos policials

A preguntes del jutge, Villarejo va narrar divendres el paper d’altres possibles protagonistes en la trama. Va parlar de l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz. També ho va fer de l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez. O de l’exdirector general de la Policia Nacional Ignacio Cosidó. La intervenció de diferents cossos policials i d’intel·ligència en la Kitchen, tant la Unitat d’Afers Interns, com la Unitat Central de Recolzament Operatiu (UCAO) de la policia o el CNI, va provocar tensions. Diu que hi havia certa disputa sobre qui donava millor informació a Rajoy.

I que es va veure obligat a intervenir-hi perquè hi havia tants cossos diferents seguint Bárcenas alhora que allò semblava «un ral·li de cotxes».

Ordre judicial falsa

Un dels exemples d’aquestes tensions va ser quan la policia va detenir el fals pres colombià, presumpte col·laborador del CNI en l’operació, que va aconseguir les claus per esborrar d’un núvol informàtic les gravacions de Bárcenas a Rajoy i Arenas. Segons Villarejo, es van inventar una ordre judicial falsa per detenir-lo. Davant la sorpresa del jutge per la il·legalitat manifesta, Villarejo respon amb un lacònic «la vida és molt dura».

Villarejo, que es va estendre en les presumptes responsabilitats de la cúpula política, va ser esquiu al ser preguntat per diferents apunts de les seves agendes que l’incriminen o a l’hora d’avaluar el grau de participació d’alguns dels seus companys. Va situar com una espècie d’enviat el director adjunt operatiu de la Policia Nacional Eugenio Pino, i va exculpar l’excap de la UDEF i del CITCO José Luis Olivera.