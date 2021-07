El president d’Haití, Jovenel Moïse, ha sigut assassinat en un atac perpetrat aquest dimecres a la matinada a la seva residència privada i en què també ha resultat ferida de bala la primera dama, Martine Moise, segons ha informat el primer ministre interí, Claude Joseph, en un comunicat. L’atac es va produir entorn de la 1.00 (hora local), quan «un grup d’individus no identificats», entre els quals, «alguns que parlaven espanyol», van assaltar la vivenda, segons el comunicat recollit per mitjans locals com l’emissora Juno7 i ‘Gazette Haiti’. La primera dama ha sigut hospitalitzada per ser atesa de les seves ferides.

Joseph ha condemnat aquest acte «odiós, inhumà i bàrbar» i ha fet una crida «a la calma» a la població. «La situació de seguretat del país està sota control de la Policia Nacional i de les Forces Armades», ha dit el primer ministre interí, que confia que «la democràcia i la República venceran» aquesta escalada de tensions.

🇭🇹 ÚLTIMA HORA 🇭🇹



El presidente de Haiti, Jovenel Moïse, ha sido asesinado. El gobierno de Haiti afirma que un grupo de individuos aún sin identificar irrumpió anoche en la residencia privada del presidente acabando con su vida. pic.twitter.com/BxjGaGG5rM — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) 7 de julio de 2021

El magnicidi s’ha comès dos mesos abans de les eleccions presidencials i legislatives, convocades per al pròxim 26 de setembre. Moise, que no podia ser candidat en aquests comicis, també va convocar per a la mateixa data un referèndum sobre la nova Constitució, un projecte que no comtpava amb el suport de l’oposició ni de la comunitat internacional.

Des de mitjans del 2018, Haití pateix una forta crisi política, que va viure el seu moment àlgid el 7 de febrer, quan Moise va denunciar que l’oposició, amb ajuda d’alguns jutges, tramava un cop d’Estat.

Així mateix, el país travessa una greu crisi de seguretat, agreujada des de començaments de juny per lluites territorials entre bandes armades que es disputen el control dels barris més pobres de la capital, Port-au-Prince.