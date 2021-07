El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ha reclamat aquest dimecres poder dispensar tests d'antígens sense recepta i s'ofereixen per realitzar-los i registrar els resultats des de les farmàcies. Per fer això cal una modificació d'un decret de l'Estat. Els farmacèutics ja tenen tests als seus establiments però només els poden dispensar sota prescripció mèdica. El consell ha denunciat que aquests "incomprensible" situació genera "incertesa" en la població, que demana poder accedir a aquests tests, i també "impotència" en el col·lectiu farmacèutic, ja que podrien ser una eina clau per detectar i aïllar casos i descongestionar els Centres d'Atenció Primària.

Els farmacèutics no només volen dispensar els tests, sinó que també s'ofereixen per realitzar-los i registrar els resultats, el que permetria una detecció precoç de la covid-19 a través d'una xarxa molt important d'establiments. Recorden que ja han participat en programes de cribratge de al covid-19 que es van fer fa mesos com a prova pilot però que segueixen esperant un canvi legislatiu per poder actuar.

La gran demanda actual a les farmàcies és, diu el consell, per part de persones joves que volen assistir a diversos esdeveniments o que han estat contacte estret d’algun positiu però que no poden accedir al CAP perquè la primària està col·lapsada.