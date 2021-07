La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va comunicar ahir al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que iniciarà una ronda de contactes amb els presidents dels grups, un cop transcorreguts els cent primers dies de govern, per rebre suggeriments sobre l’activitat parlamentària.

Borràs va explicar aquesta proposta d’obrir una ronda de contactes en una compareixença al Parlament per valorar la primera reunió institucional mantinguda amb el president de la Generalitat des que tots dos van prendre possessió dels seus càrrecs, i que ha durat una mica més d’una hora.

Segons la presidenta del Parlament, Pere Aragonès la va informar sobre com ha anat la seva pròpia ronda de contactes amb els presidents de grups parlamentaris, i va servir per conèixer com encaren els reptes d’aquesta legislatura.

Tots dos presidents van expressar a la reunió la seva preocupació «davant l’augment de nous casos positius de covid-19, amb les conseqüències sanitàries i econòmiques que comporten, perquè les dades són realment greus i evidencien que encara tenim una situació complexa», va indicar Borràs. A la trobada també van parlar, va dir Borràs, de «la crisi democràtica que provoca la repressió de l’Estat, amb prop de 3.300 represaliats, entre els quals figuren els provocats pel Tribunal de Comptes amb la seva persecució a la diplomàcia catalana».

Segons la presidenta del Parlament, l’Estat,«en lloc de fiscalitzar l’acció exterior de Catalunya, hauria de revisar l’actuació interior dels seus organismes, alguns de naturalesa medieval -va dir-, que contradiuen el relat del president Sánchez d’una democràcia vibrant». També va valorar positivament que el Govern hagi creat un fons per pagar fiances del Tribunal de Comptes «a fi de frenar els seus efectes inquisitorials.