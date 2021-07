L’empresari i excàrrec de CDC David Madí va mantenir dilluns el jutge que no havia donat cap credibilitat a les revelacions de l’exdirigent de CDC Víctor Terradellas sobre suposats suports a Rússia al procés i va negar que aprofités els seus contactes polítics per beneficiar els seus negocis.

Segons van informar fonts jurídiques, Madí va declarar com a investigat, a petició pròpia, davant el jutge que instrueix el cas Volhov sobre suposat desviament de fons al procés i presumpte tràfic d’influències d’empresaris que formaven part de l’estat major que va organitzar el referèndum de l’1-O.

Madí va accedir a respondre les preguntes de totes les parts, inclòs el jutge, en una compareixença a la qual no va acudir el fiscal Anticorrupció Fernando Maldonado, qui fins ara ha mantingut una posició escassament proactiva en la investigació judicial.

A l’empresari, que va ser home de confiança d’Artur Mas a CDC, se li va preguntar per una conversa que havia mantingut amb el també imputat Víctor Terradellas, exresponsable de Relacions Internacionals de CDC, en la qual aquest assegurava que tenia suports a Rússia per a la independència i per a la creació de criptomonedes per donar suport a les finances de la Generalitat.

Madí va recalcar que no havia donat cap credibilitat a les explicacions de Terradellas i que així li ho va fer saber en aquesta conversa, que està gravada al mòbil de l’exdirigent de Relacions Internacionals de CDC i va ser intervinguda per la Guàrdia Civil. A la seva declaració, Madí va afirmar que la seva conversa sobre criptomonedes va ser irrellevant i va negar que tingués entre mans un projecte per crear-les, més enllà d’una anàlisi de caràcter general sobre aquest tipus de divisa que, va afegir, ara és objecte de preocupació en tots els bancs europeus.

De la mateixa manera, va dir desconèixer com es paga l’estada de Carles Puigdemont a Waterloo -que la Guàrdia Civil creu que la trama de Volhov finança amb fons públics- i es va desvincular de l’organització de Tsunami Democràtic, malgrat que el jutge el situa a la cúpula de l’entitat amb altres càrrecs propers a Carles Puigdemont.

L’investigat va aclarir que les converses sobre Tsunami Democràtic que havia mantingut amb la seva esposa i fill durant les protestes per la sentència del procés s’emmarquen en aquest context social i polític a Catalunya, en el qual eren habituals les al·lusions a la plataforma anònima que organitzava les mobilitzacions.

Madí també va ser interrogat sobre les converses telefòniques que, segons el jutge, apunten al fet que va tractar d’aprofitar els seus contactes polítics per afavorir negocis privats en sectors com els VTC, el mercat de l’aigua o el coronavirus.