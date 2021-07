L'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) denuncia que un esquetx del programa 'Bricoheroes' de TV3 incita a la violència contra els agents del cos. El gag, protagonitzat per Jair Domínguez i el 'Peyu', ironitza sobre l'ús d'un escaire de ferro contra la Guàrdia Civil, un cos amb agents que tenen la "pell més fina", són "delicats" i "de seguida els surten morats". Segons l'AEGC, l'esquetx no té "gràcia independentment que el col·lectiu afectat sigui el de la Guàrdia Civil". Per l'associació, fa anys que la "violència verbal i física ha assaltat els carrers catalans" i considera que des d'un mitjà públic s'ha de fomentar la "tolerància i el respecte".

L'AEGC afirma que creu i defensa el dret a la llibertat d'expressió, però considera que s'ha d'exercir "sense agredir ningú i, per descomptat, sense fomentar l'ús de la violència contra cap persona, exerceixi la professió que exerceixi".

"Amb aquest bast sentit de l'humor es perd una gran oportunitat de contribuir a millorar la convivència", relaten.