¿Què són els Perseids?

Els Perseids, coneguts popularment com a Llàgrimes de Sant Llorenç, és una pluja d’estrelles que es produeix a l’estiu com a conseqüència de l’entrada de cossos celestes en l’atmosfera terrestre. En el cas concret dels Perseids, els fragments procedeixen del cometa 109P/Swift-Tuttle/Swift-Tuttle que, en un determinat moment, entren en contacte amb l’atmosfera de la Terra. Tot i que no s’ha pogut comprovar científicament, s’especula que el terme perseids podria tenir relació amb la constel·lació de Perseu.

¿Quan es produirà aquest any?

Aquest any es podran veure entre el 16 de juliol i el 24 d’agost. El pic d’aquest fenomen es produirà la nit de l’11 al 12 d’agost. Els Perseids no és l’única pluja d’estrelles que es produeix durant l’any, sinó que també hi ha les Quadràtiques al gener, les Eta Aquàrides entre abril i maig, les Lírides a l’abril, les Dracònides a l’octubre i les Gemínides al desembre.

¿Quin és el millor escenari per poder veure la pluja?

Els Perseids es coneixen per tenir una gran activitat, ja que es poden observar entre 60 i 100 meteors en una hora i el cel espaiós d’estiu permet veure-les amb facilitat. Tot i que sempre hi ha la possibilitat de poder millorar l’escenari. Per poder gaudir-les amb més intensitat, es recomana allunyar-se de la contaminació lluminosa dels nuclis urbans i dirigir-se a llocs elevats i foscos.