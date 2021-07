La cinquena onada de coronavirus a Catalunya seguia ahir descontrolada, amb un creixement exponencial i més de 7.400 nous contagis en les 24 hores anteriors, cosa que està provocant un augment de persones que necessiten hospitalització, amb 610 malalts de covid ingressats, 35 més que abans-d’ahir.

Amb un risc de rebrot (EPG) desbocat, de 1.460 punts, el més alt registrat en tota l’epidèmia, i una velocitat de propagació (Rt) de 3,39, que suposa que els infectats es tripliquen cada dia, els hospitals catalans comencen a preparar llits per rebre els propers dies més pacients.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 610 persones hospitalitzades amb covid, 35 més que dimarts, de les quals 133 estan greus a l’UCI, el mateix nombre que abans-d’ahir, la majoria persones d’entre 44 i 49 anys i de 60 a 69 que només tenen posada una dosi de la vacuna. Els casos confirmats per tot tipus de proves des de l’inici de l’epidèmia ascendeixen a 746.915, dels quals 7.428 han estat diagnosticats des de dimarts, mentre que l’acumulat dels últims set dies era de 28.475 noves infeccions, és a dir, una mitjana de 4.067 diaris, una xifra que no era tan alta des de la setmana del 8 de gener.

L’edat mitjana dels nous infectats, la majoria amb la nova variant Delta, es manté en al voltant de 26,6 anys. La velocitat de propagació del virus (Rt) també segueix disparada i ja és de 3,39, nou centèsimes més que la vigília, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 339 persones, o el que és el mateix, cada dia es tripliquen els contagis.

El risc de rebrot (EPG) havia escalat fins als 1.460 punts, 179 més que dimarts, un índex mai vist en tota l’epidèmia, on el rècord d’aquest indicador va ser de 1.044 punts el 23 d’octubre de l’any passat, mentre que la incidència acumulada de casos els últims 14 dies per cada 100.000 habitants (IA14) també s’ha disparat i ahir era de 445 casos, 44 més que la vigília.

La positivitat de PCR i tests d’antígens ja és del 15,26%, 34 centèsimes més que abans-d’ahir, el triple del 5%, percentatge que l’OMS considera el llindar per poder controlar l’epidèmia.

Malgrat l’empitjorament dels indicadors epidèmics, la mortalitat segueix sent la menor de tota l’epidèmia, amb 8 morts els últims set dies, una mitjana d’un al dia, la xifra més baixa des de la primera defunció oficial per covid, que va tenir lloc el 6 de març del 2020.

El total de morts oficials per covid-19 a Catalunya pujava ahir a 22.274, i no s’havia reportat cap mort les 24 hores anteriors.

El rècord de mortalitat de l’epidèmia va ser el 30 de març del 2020, quan va haver-hi a Catalunya 417 morts en un sol dia per la covid-19 i 2.654 morts en una setmana, entre el 29 de març i el 4 d’abril de l’any passat.

Per comarques, el risc de rebrot (EPG) està desbocat al Solsonès (3.748), la Cerdanya (3.016), la Conca de Barberà (2.773), l’Alt Urgell (2.183) i el Garraf (2.155), tots per sobre de 2.000 punts, la majoria amb un risc que no havien assolit en tota l’epidèmia.

La comarca del Barcelonès, la més densament poblada a Catalunya, a més d’un EPG de 1.814, un total de 199 punts més que ahir, té una velocitat de contagi (Rt) de 3,07, set centèsimes més que la vigília.