«La llei hongaresa és una vergonya», va advertir dimarts el líder del Partit Popular Europeu al Parlament Europeu, Manfred Weber, sobre la llei promoguda pel Govern de Viktor Orbán que equipara l’homosexualitat amb la pedofília i que impedeix abordar l’homosexualitat a les escoles. «La llei discriminatòria aprovada pel Parlament hongarès requereix una reacció de fermesa. Ja està bé», va avisar la cap de files dels socialistes, Iratxe García. «Ha arribat el moment d’actuar suspenent l’adopció del pla de recuperació hongarès», va recordar el liberal Dacian Ciolos.

«Presidenta [a Ursula von der Leyen] mostri’ns acció. Sé que en preparen moltes, però han de ser visibles», va reclamar el copresident dels Verds, Philip Lamberts. «Amb la condemna no n’hi ha prou, calen actes per demostrar als ciutadans europeus que els defensarem costi el que costi», va afegir la líder de l’esquerra, Manon Aubry.

Aquests grups del Parlament Europeu van aprofitar el debat sobre les conclusions de l’última cimera de caps d’Estat i de Govern de la UE, celebrada a Brussel·les el 25 i 26 de juny passat, per arremetre amb duresa contra una llei hongaresa que la mateixa presidenta de la Comissió Europea (CE) va qualificar de nefasta. «S’utilitza com a coartada la protecció de menors per discriminar fortament persones per la seva orientació sexual. Aquesta llei és nefasta. Va en contra profundament dels valors fonamentals de la UE, la protecció de minories, la igualtat i la defensa dels drets humans», va admetre Von der Leyen, que una vegada més va tornar a avisar Hongria que o ho corregeix o prendran mesures: «Com saben, els comissaris [Didier] Reynders i [Thierry] Breton s’han dirigit per escrit a les autoritats hongareses per manifestar les nostres objeccions jurídiques respecte a aquesta llei. Si Hongria no ho corregeix, la Comissió utilitzarà els poders que té com a guardiana dels tractats. Utilitzarem aquests instruments sigui quin sigui l’Estat membre que incompleixi la legislació comunitària», va avisar.

Brussel·les eleva així el to, avisa que no es quedarà «plegada de braços» mentre regions senceres es declaren zones lliures de LGTIBQ i amenaça d’utilitzar tots els instruments al seu abast per castigar el govern Orbán, el que inclou des de l’obertura d’un procediment d’infracció i una denúncia davant el Tribunal de Justícia de la UE fins a l’activació del nou mecanisme de condicionalitat que permet bloquejar el finançament europeu. «S’han de prendre mesures si s’estableix que hi ha violacions que poden afectar la bona gestió de diners públics. No volem perdre ni un sol cèntim», va avisar la conservadora alemanya.

La Comissió Europea disposa a més d’una altra bala a la recambra. El possible bloqueig del pla nacional de recuperació d’Hongria que donarà accés a Orbán a 7.000 milions en ajudes a fons perdut per a rellançar l’economia després de la crisi provocada per la pandèmia. Brussel·les té fins al 12 de juliol per emetre la seva recomanació i de moment no ha pres una decisió.