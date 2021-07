L'Assemblea Nacional Catalana prepara una mobilització doble per la Diada i l'1-O sota els conceptes de "lluita i independència" per "empoderar el poble" i transmetre que "la independència és possible i més necessària que mai". Així ho ha anunciat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, en un acte a Barcelona, on ha remarcat la necessitat d'"activar el front ciutadà i popular per pressionar l'institucional". La primera manifestació, la de l'11 de setembre, començarà a la plaça Urquinaona i acabarà al Parc de la Ciutadella, on està ubicat el Parlament de Catalunya, sota el lema "Lluitem i guanyem la independència". D'altra banda, l'ANC també anunciarà actes per "tornar als carrers" durant el cap de setmana de l'1 al 3 d'octubre.

En roda de premsa a l'institut Pau Claris de Barcelona, on es van viure fortes càrregues policials durant la jornada de l'1-O, Paluzie ha subratllat la necessitat que "el front popular, l'institucional i l'internacional" vagin units. Tanmateix, ha avisat, en referència a les protestes, que "si en aquests moments no estan alineats, n'hi ha un que ha d'encapçalar, ha de liderar, ha de pressionar fins que es posin en línia per poder fer la independència".

Concretament, el recorregut de la Diada començarà a la plaça Urquinaona, baixarà per Via Laietana, girarà per Passeig d'Isabel II i arribarà al Parc de la Ciutadella, on es faran els parlaments. Paluzie ha descartat la participació dels partits polítics o dels líders indultats en aquest punt, i ha reafirmat que aquests "no organitzen la manifestació".

Un 1-O per "tornar als carrers"

Pel que fa a les mobilitzacions previstes per commemorar 1-O, la presidenta de l'ANC ha explicat que la "idea general" serà "tornar als carrers", però que "no serà el mateix que l'11-S", tot i que no ha volgut desvelar més detalls. De fet, l'entitat preveu organitzar actes des de l'1 fins al 3 d'octubre, aprofitant que coincidirà amb el cap de setmana. El que sí que ha especificat és que servirà "d'homenatge" als "més de 3.000 represaliats" i a tots els "lluitadors per la independència".

Preguntada per la possibilitat que l'empitjorament de la situació de la pandèmia obligui a modificar els actes, Paluzie ha indicat que l'any passat "les mobilitzacions van ser escrupolosament respectuoses amb les mesures" i ha reiterat que "com sempre" respectaran les indicacions del Procicat.

Per la seva banda, el coordinador de comunicació de l'ANC, Adrià Alsina, ha defensat que la independència és "necessària i unilateral" per si mateixa, i ha anunciat que durant l'estiu recuperaran accions com "grans estelades, caminades populars o xerrades". Alsina ha valorat que l'1-O va ser un acte unilateral "exitós" i que "el que no va funcionar és el que va venir després", per la qual cosa ha afirmat que cal que “la societat civil” posi “les bases de la via unilateral”.