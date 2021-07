La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i el president de Seat, Wayne Griffiths, van reforçar ahir la seva col·laboració en els plans de desenvolupament de l’electrificació de l’automoció a l’Estat durant una reunió mantinguda a Barcelona. En la trobada a casa Seat, van repassar l’evolució de la producció i el mercat automobilístic en el primer semestre de l’any i els passos fets per Espanya en el camí cap a l’electrificació, que busca mantenir el país com a segon productor de cotxes a Europa. En un comunicat, Seat va assenyalar que Wayne Griffiths va fer saber de nou a la ministra el suport de la companyia als plans del Govern espanyol «per transformar Espanya en un hub de mobilitat elèctrica a Europa i aconseguir una mobilitat zero emissions que cobreixi tota la cadena de valor». El president de la firma va insistir en la necessitat que Espanya reforci les ajudes per donar una empenta a les vendes d’elèctrics.