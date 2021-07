El president de la Generalitat, Pere Aragonès, vol recuperar la unitat sobiranista prèvia a la votació de l’1-O, que anava més enllà de l’independentisme, per pressionar l’Estat i que permeti un referèndum d’autodeterminació a Catalunya i doni suport a «l’amnistia» per als encausats pel procés.

«Hem de recuperar i reforçar la gran aliança entre institucions, partits, societat civil i ciutadania que ens ha permès avançar per fer inevitable l’amnistia i l’autodeterminació», ha exposat el president.

Va ser durant el debat sobre «la desjudicialització del conflicte entre Catalunya i Espanya» que es va celebrar ahir al Parlament, en el qual van compartir protagonisme la taula de diàleg entre governs, que té previst reprendre els seus treballs al setembre, i la causa oberta pel Tribunal de Comptes contra ex alts càrrecs del Govern per promocionar el procés a l’estranger.

Aragonès va explicar que les properes setmanes convocarà els partits que van donar suport a la seva investidura –ERC, JxCat i la CUP– per començar a perfilar un «gran acord nacional» a favor de l’amnistia i l’autodeterminació «que busqui la complicitat de tots els que es fan seus els principis més bàsics de democràcia i llibertat». Es tracta, ha dir, de «recuperar l’esperit del pacte nacional pel dret a decidir i del pacte nacional pel referèndum», uns espais previs a l’1-O en què a més dels partits i les entitats independentistes també participaven els comuns i associacions de diferent índole de la societat civil.

Aragonès va convidar a repetir l’experiència i a constituir el «pacte nacional per l’amnistia i l’autodeterminació» abans de la reunió de la taula de diàleg al setembre per reforçar la posisició del Govern. I és que el president considera que cal «aprofitar» la conjuntura actual de l’Estat, amb un govern PSOE-Unides Podem amb el suport dels grups sobiranistes. «Si aquesta correlació de forces no ens permet avançar suficientment, quin ens ho permetrà? Perquè no m’imagino una que sigui molt millor, almenys possible els propers anys», va exclamar.