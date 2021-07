Els líders de JxCAT i ERC, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, respectivament, es van reunir ahir a la residència de l’expresident català a Waterloo, en la primera trobada entre tots dos des de la declaració d’independència del 2017, quan el primer va marxar a Bèlgica i el segon va ingressar a la presó.

Després de gairebé quatre anys sense veure’s, la reunió va tenir un «caràcter personal» i tots dos es van donar «una, dues i tres abraçades», segons va explicar a la premsa Junqueras al final de la trobada, que va descriure com «molt especial, molt emotiu i molt agradable».

Però no van parlar de les discrepàncies polítiques entre JxCAT i ERC sobre l’estratègia que ha de seguir l’independentisme, per exemple, davant la futura taula de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa. «Sempre estem a favor de retrobar-nos i de parlar amb tothom i serà un plaer continuar fent-lo», va dir Junqueras, que va ser l’únic dels dos líders catalans que va comparèixer davant els mitjans.

Puigdemont no va rebre a la porta Junqueras, que va arribar cap a les 14.00 hora local (12.00 GMT), amb els exconsellers d’ERC Raül Romeva, Dolors Bassa i Meritxell Serret, més l’expresidenta del Parlament català Carme Forcadell, que van fer els últims metres a peu abans d’entrar a l’habitatge. Amb tot, minuts després sí que va haver-hi una fotografia conjunta amb Puigdemont, Junqueras i la resta de presents en la trobada, entre els quals també hi havia l’exconseller Toni Comín -militant d’ERC durant el Govern català del referèndum il·legal de l’1 d’octubre i ara a les files de JxCAT- i el raper Valtònyc.

Junqueras, no obstant això, va voler treure ferro a aquest fet: «No necessito interpretar res. Em sembla molt bé que tothom obri, no obri, tanqui, surti, entri, vaja, vingui, i en tot cas, per a mi és un plaer retrobar-me amb els companys». A més, el líder d’ERC va assegurar que no té «per costum retreure res a ningú i en sentit contrari tampoc». En canvi sí que hi ha «un compromís explícit de compartir aquest esforç en la lluita contra la repressió que tots sofrim», va comentar Junqueras.

Van ser aproximadament dues hores i mitja de reunió, en la qual van encarregar menjar a domicili, tot i que les postres les va preparar Puigdemont, segons fonts de l’entorn de l’expresident català, que no van voler concretar el menú.

La reunió va tenir lloc ahir a la residència de Puigdemont a Waterloo i no ahir a Estrasburg (França), aprofitant que Junqueras es va desplaçar fins a la seu del Parlament Europeu per reunir-se amb eurodiputats dels Verds i l’Aliança Lliure Europea, durant la sessió plenària de juliol. I és que l’expresident català i ara eurodiputat no va viatjar aquesta vegada a la ciutat francesa.

Junqueras es va mostrar confiat a poder retrobar-se «bé aviat» a Brussel·les, Estrasburg, Ginebra i «tant de bo», a Catalunya, però no va voler posar data a aquestes futures reunions.

Amb la trobada d’ahir va culminar el viatge a l’estranger dels nou expresos del procés després de sortir de la presó. La setmana passada van viatjar per separat, els d’ERC a Ginebra (Suïssa) a reunir-se amb la secretària general del partit, Marta Rovira; i els de JxCAT a Waterloo, a veure’s amb Puigdemont.