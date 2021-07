Els 13 universitaris jutjats per desordres públics i danys en una manifestació d'estudiants per defensar la universitat pública el 2 de març del 2017 a Barcelona han estat absolts per l'Audiència, segons la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN. En el marc de la manifestació uns encaputxats van trencar vidres d'una oficina bancària i es va cremar un contenidor. La fiscalia demanava per als acusat vuit anys i mig de presó i uns 150.000 euros en multes, però el tribunal no ha entrat ni a valorar les proves perquè considera que hi va haver defectes greus en el procediment instructor de la causa.

Així, el tribunal dona la raó a les defenses, que abans d'iniciar-se la vista oral van denunciar que l'escrit d'acusació de la fiscalia s'havia presentat sense que abans de prendre declaració als acusats se'ls informés de quins fets concrets se'ls acusava. Els magistrats retreuen al jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona que només els informés d'actes i fets genèrics, sense atribuir-los una participació concreta.

A més, la interlocutòria del desembre del 2017 que transformava les diligències prèvies en procediment abreujat va ser recorregut pel fiscal i es va deixar sense efecte per una interlocutòria del juliol del 2019. El novembre del 2019, després de fer les diligències que demanava el ministeri públic, el jutge instructor va dictar una providència on ja demanava a la fiscalia que presentés l'escrit d'acusació. Això significa que no es va dictar cap interlocutòria de conclusió de la instrucció, interlocutòria de transformació de diligències prèvies a procediment abreujat definitiva ni es va obrir l'anomenada fase intermèdia del procediment.

Per últim, la instrucció va durar més dels sis mesos legals sense que s'hagués prorrogat convenientment ni es declarés la causa complexa. Tots aquests greus defectes de forma, diu el tribunal, causen una important indefensió als acusats i fan que s'hagi d'anul·lar tot el procediment i, per tant, declarar-los absolts. Els magistrats al·leguen que els processats tenen uns drets fonamentals clarament vulnerats i no es van poder defensar de forma correcta, en mancar alguns dels documents escrits més importants en una causa judicial penal.

Segons la fiscalia, entre els 1.500 estudiants hi havia un grup d’unes 125 persones i un altre grup amb els acusats. El text indica que anaven amb roba fosca, caputxes, ulleres de sol i una tela negra de grans dimensions que estenien per sobre dels seus caps per dificultar les identificacions. Afegeix que van actuar "de comú acord i amb evident intenció de causar el deteriorament del mobiliari públic i urbà, posant en greu perill el desenvolupament quotidià de la vida ciutadana". Al carrer Pelai van cremar un contenidor amb una bengala, a plaça Catalunya van llançar pintura contra una botiga de telefonia i els Mossos, i a Via Laietana van llançar ous i pintura i van trencar amb martells els vidres d'una entitat financera.

Aquestes actuacions van comptar amb la "col·laboració activa de tots els acusats", diu la fiscalia, que remarca que es van canviar la roba quan van acabar per dificultar la seva identificació per part dels Mossos. Finalment se'ls van intervenir tres extintors per ruixar amb pintura, tres martells, un bidó de líquid inflamable, benzina i una bossa de petards.

El tribunal considera provat que es van produir els aldarulls, però no entra a valorar si els acusats hi van participar o no.