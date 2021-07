El canvi climàtic augmentarà la mortalitat atribuïble a les temperatures a Europa a partir de mitjans d’aquest segle si no s’apliquen ja mesures severes de mitigació perquè l’augment de morts per calor superarà el descens de la mortalitat per fred, sobretot en els països de la Mediterrània.

Així ho conclou un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per la Fundació La Caixa, que avisa d’aquest creixement de mortalitat en les pròximes dècades si no es prenen mesures urgents.

La investigació, que va publicar ahir la revista The Lancet Planetary Health, ha analitzat les dades de mortalitat i de temperatura registrades entre els anys 1998 i 2012 a setze països europeus i ha conclòs que més d’un 7% del total de les morts registrades en aquest període són atribuïbles a la temperatura i que les temperatures fredes van tenir un impacte sobre la mortalitat fins a deu vegades superior a les càlides.

No obstant això, segons la investigació de l’Institut de Salut Global de Barcelona, les projeccions mitjançant models epidemiològics indiquen que, en cas de no introduir mesures de mitigació efectives de manera immediata, la tendència es podria revertir a mitjans d’aquest segle, quan hi hauria un ràpid augment de la mortalitat atribuïble a la calor.

Fent servir com a referència les dades del període comprès entre els anys 1998 i 2012, els investigadors van combinar quatre models climàtics per fer projeccions fins a finals d’aquest segle sota tres escenaris diferents en funció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.