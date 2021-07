La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, dubta que el govern espanyol reformi el delicte de sedició. «Jo crec que s’han despentinat tant amb els indults que ja no volen remoure res més», va dir a Ràdio 4. Va valorar que l’executiu creu que ha fet una cosa «fantàstica» amb els indults, que no comparteix i que creu que hauria d’haver arribat abans, i per això deuen pensar que «no tenen més marge de maniobra». Ciuró va valorar que si realment volguessin fer-ho, ja haurien fet alguna acció, com un avantprojecte. D’altra banda, va recomanar a l’expresident Carles Puigdemont que no entri a Espanya perquè hi hauria «qualsevol pretext» per detenir-lo i passaria «molt de temps» abans que una resolució li donés la raó per la seva immunitat. Amb tot, espera que tant ell com la resta de líders independentistes que resideixen a l’estranger puguin tornar quan abans millor i que aquest sigui un dels objectius de la taula de diàleg amb l’Estat.

Sobre la reforma del codi penal, va afirmar que Junts hi està disposat perquè com a concepte són favorables a rebaixar les penes d’un codi penal «extremadament punitiu».