El president del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha anunciat que el seu partit demanarà aquest divendres al matí un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el Fons Complementari de Riscos del Govern per donar cobertura a reclamacions com la del Tribunal de Comptes.

En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Illa ha explicat que l'objectiu és aclarir "dubtes". Ha afegit també que si el CGE dictamina que el fons és legal, el PSC no tindrà inconvenient en votar-hi a favor al Parlament. "És raonable que tinguem dubtes i que els vulguem aclarir pel bé de tots. El moment d'aquesta mesura introdueix dubtes", ha afegit.

Illa ha defensat que el seu partit no s'ha de guiar per "intuïcions o perjudicis" i per això ha apostat per "escatir a fons la legalitat del decret llei sobre el fons". A banda, ha dit que el govern espanyol l'analitzarà des del punt de vista tècnic.

El text presentat pel PSC a l'òrgan consultiu posa en qüestió que hi hagi una "urgència extraordinària" que justifiqui crear el fons a través d'un decret llei en comptes de la via ordinària. D'altra banda, Illa s'ha declarat "decebut i despistat" pel fet que aquest dijous el Parlament rebutgés una taula de partits a Catalunya com proposa el PSC. I ha insistit que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va votar el 2018 a favor d'aquesta taula quan Quim Torra presidia la Generalitat.

Preguntat per si veu marge per a un nou Estatut sense fer una reforma de la Constitució, Illa ha respost que creu que aquest és un "horitzó possible" i que podria ser una de les solucions. El líder del PSC al Parlament ha afegit que és una via i que s'ha de veure tècnicament les possibilitats que té.

En referència als dos anys que el Govern ha donat de marge a la taula de diàleg entre governs, Illa ha dit que no és partidari de posar terminis ni ultimàtums. "Sembla mentida que no hagin escarmentat", ha considerat.