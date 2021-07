La Fiscalia ha rebaixat a un any i sis mesos la petició de presó per un delicte d’encobriment per als dos mossos que acompanyaven l’expresident Carles Puigdemont a Alemanya quan va ser detingut el març de 2018.

En l’última sessió del judici ahir a l’Audiència Nacional, el ministeri públic va modificar la petició de pena -inicialment demanava tres anys de presó per a cadascun-, però va argumentar que «el caràcter reprotxable de la conducta» s’ha acreditat durant la vista oral. Segons la fiscalia, els dos mossos sabien que «prestaven la seva ajuda per evitar l’execució d’una ordre europea de detenció». «Ho van fer intencionadament», va remarcar.

El fet que Puigdemont decidís fer el viatge de tornada de Finlàndia a Bèlgica per carretera era «evitar algun filtre en el qual es pogués detectar la identitat d’aquesta persona i pogués ser detinguda», va dir el fiscal.