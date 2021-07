La Generalitat facilitarà cribratges als monitors de lleure que marxen de campaments o colònies. El primer es farà aquest dissabte i va dirigit a monitors que han de fer activitats amb pernoctació. La mesura es va comunicar aquest dijous en una reunió entre les entitats del sector i la Direcció General de Joventut. Primer es faran cribratges per a les activitats amb sortides fins dimecres i dijous vinent començaria un segon per a les que surtin fins diumenge. La Fundació Pere Tarrés i la Fundesplai han valorat positivament la mesura perquè afegeix un "plus" als protocols. La primera té actualment 17 positius i 14 grups confinats i la segona calcula que l'afectació és d'un 1%. La Generalitat ha detectat un 1,2% de monitors positius

Els cribratges es faran aquest dissabte i la setmana vinent a Barcelona, Lleida, Manresa, Girona, Tortosa i Móra la Nova. Des del sector han indicat que aquests cribratges passarien a fer-se a les farmàcies a partir del 19 de juliol.

La participació en el cribratge de Tests Antigènics Ràpids (TAR) és voluntària i gratuïta, no requereix demanar cita prèvia i està dirigida al personal dirigent com monitors, caps i personal que participi en colònies, acampades, rutes o camps de treball amb pernoctació.

El dispositiu de dissabte atendrà les persones que iniciïn activitats de lleure entre el 10 i el 14 de juliol. Els cribratges de la setmana vinent s’adrecen als monitors que tinguin previst començar l’activitat de lleure entre el 15 i el 19 de juliol. Segons les dades de la Direcció General de Joventut, prop de 1.800 monitors iniciaran activitats de lleure educatiu en aquestes dates. Els departaments s’han compromès també a estudiar noves mesures atenent l’evolució de les dades epidemiològiques.

Els cribratges es realitzaran en diversos punts del territori amb la col·laboració de professionals jubilats de l’Institut Català de la Salut, en el cas de Barcelona, per personal de la Creu Roja en el punt de Lleida i pels centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) en el cas de Girona, de Manresa i de Terres de l’Ebre.

Incidència en el lleure educatiu

Per monitoritzar la incidència de la covid-19, la Direcció General de Joventut ha fet arribar a les entitats que organitzen activitats de lleure un formulari perquè reportin periòdicament els casos positius de covid-19 entre el personal i els participants, així com el nombre de contactes estrets en quarantena.

Segons les darreres dades disponibles reportades per les entitats que han respost aquest qüestionari, el percentatge de monitors amb prova positiva representa l’1,2% del conjunt, mentre que entre els participants en les activitats és del 0,3%. El percentatge de participants i monitors en aïllament és d’un 2,8%.

Més de 22.000 responsables d’higiene i seguretat

Un total de 5.025 monitors i directors de lleure var fer durant el mes de juny la formació organitzada per Salut Pública i Joventut que acrediten com a responsable de prevenció i higiene per a les activitats de lleure que organitzen les diferents entitats, institucions i empreses de lleure. Aquesta figura es va incorporar l’estiu passat i té l’objectiu de vetllar pel compliment dels protocols a les activitats en matèries com la rentada de mans, la desinfecció, els grups reduïts o la detecció de símptomes de covid-19.

Entre les edicions de 2020 i 2021 un total de 22.768 caps i monitors han obtingut la certificació i poden exercir aquest rol.