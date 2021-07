La cinquena onada de contagis amenaça el sector turístic català, després que el Govern francès hagi desaconsellat als seus ciutadans que reservin vacances a Espanya i especialment a Catalunya, i que l’operador turístic belga Summer Bash hagi decidit repatriar tots els seus clients d’Espanya i anul·lar els viatges al país després d’haver detectat 15 positius en tres grups de 271 joves a la Costa Brava.

Davant d’aquesta situació, l’Agència Catalana de Turisme ha activat les seves oficines a l’exterior per transmetre que Catalunya és una destinació segura per viatjar-hi i on es pot fer turisme amb tranquil·litat. Algunes de les idees que les oficines de promoció a l’exterior de l’agència estan traslladant als mercats emissors per transmetre confiança vers la destinació catalana són que disposa de protocols sanitaris anticovid-19 sòlids que permeten controlar i vigilar el compliment de les mesures de seguretat i que el sistema sanitari català està preparat, com ho demostra el fet que el ritme de vacunació plena és el més alt d’Europa.

També, en el marc de l’estratègia Catalunya reStart Europe, es duen a terme accions per posicionar Catalunya com a destinació competitiva que s’ha sabut adaptar a les noves demandes sorgides de la pandèmia. Paral·lelament, a les xarxes socials, es farà una campanya als comptes exteriors del CatalunyaExperience per transmetre aquest missatge de confiança i destinació segura.