Només en una setmana, els preus de la gasolina han augmentat dues vegades en un intent del govern libanès per aturar-ne l’escassetat. Molts hospitals han advertit que la falta de combustible i subministraments mèdics pot obligar-los a tancar. Segons UNICEF, més del 50% de la població es troba sota el llindar de la pobresa i el 77% no té menjar ni diners per comprar combustible.