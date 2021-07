El president del Govern, Pere Aragonès, ha alertat que l'explosió de contagis, amb una presència "dominant" de la variant delta, pot afectar la recuperació econòmica. Davant aquesta situació, el líder de l'Executiu ha fet una crida a la responsabilitat i ha demanat a la ciutadania que segueixi les recomanacions sanitàries, amb el respecte de la distància social i l'ús de la mascareta "sempre que sigui possible". En matèria econòmica, Aragonès ha destacat la importància de mesures estructurals per sortir de la crisi. El president de la Generalitat també ha proposat una "aliança" a la Cambra de Comerç per fer un "salt endavant" i col·laborar en l'àmbit dels fons europeus i polítiques públiques en base a la cooperació i el treball en equip.