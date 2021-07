La policia d’Haití va abatre quatre dels membres del grup que presumptament va assassinar dimecres el president de país, Jovenel Moïse, i va detenir sis persones més, segons va anunciar el secretari d’Estat de Comunicació, Frantz Exantus. L’operació policial es va dur a terme a Pelerin, al mateix sector de mansions on es troba l’habitatge privat de Moïse. Residents de la zona van informar que es van registrar forts tirotejos. Tres dels quatre assaltants morts eren estrangers, va dir el responsable de la Policia, que no va aportar més informacions sobre la seva nacionalitat. La Policia també va confiscar cinc vehicles de la suposada banda; tres van ser incendiats per civils, que han seguit als agents en les intervencions.

Moïse va ser assassinat en un atac perpetrat a la seva residència privada i en què també va resultar ferida de bala la primera dama, Martine Moïse, que va ser traslladada a un hospital de Florida. Els dos fills de la parella van sortir il·lesos de l’assalt. Les autoritats haitianes han atribuït l’atac a «un grup d’individus no identificats» armats amb fusells del qual no se’n sap res més enllà que parlaven espanyol i anglès.

Segons l’informe forense, el president haitià va rebre 12 trets realitzats amb armes de gran calibre i també de 9 mil·límetres. «El vam trobar estirat cap per amunt, amb pantalons blaus, camisa blanca tacada de sang, boca oberta i l’ull esquerre perforat. Vam veure un forat de bala al front, un a cada mugró, tres a la maluc, un a l’abdomen», va detallar el jutge de pau encarregat de l’informe, Carl Henry Destin, al diari Le Nouvelliste. Destin també va explicar que l’escriptori i l’habitació de Moïse van ser «saquejats» pels assaltants.

L’assassinat de Moïse ha portat el país caribeny a un nou escenari d’incertesa no només en el terreny polític, sinó també en l’humanitari. Sis de cada 10 haitians es troben en situació de pobresa. «Encara no està clar com evolucionarà la situació», van admetre fonts de Metges sense Fronteres, que assumeixen que el fràgil equilibri no està garantit en cap dels fronts que estan oberts al país.

L’ONU i les oenagés que treballen sobre el terreny porten mesos alertant d’un empitjorament de la situació humanitària, atribuïble en un primer en un primer moment a la inestabilitat política i social i després a l’escalada de violència que s’ha acarnissat especialment a Port-au-Prince i que la setmana passada va deixar 15 morts en un tiroteig.