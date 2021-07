La Policia Nacional va detenir dimecres a la nit el quart sospitós d’haver participat en la pallissa mortal al jove Samuel Luiz, dissabte passat, al passeig de Riazor. És un veí de la Corunya i conegut dels altres tres detinguts, dos homes i una dona, que ja van ser arrestats dimarts.

Aquest nou sospitós és també jove, d’«entre 20 i 25 anys», com els altres tres, segons va informar ahir la Delegació del Govern, i se li imputa un delicte d’homicidi, com als altres tres sospitosos de ser autors materials de l’agressió mortal, tot i que, en aquest cas, a aquest quart detingut se li imputa a més un delicte d’apropiació indeguda a l’haver-se quedat, presumptament, amb el mòbil de la víctima després de l’agressió, avança ‘La Opinión de A Coruña’, de Prensa Ibérica.

Els tres detinguts dimarts passaran a disposició judicial durant avui. Podran prestar declaració o acollir-se al dret a no declarar davant el titular del Jutjat d’Instrucció número 1, que és el que està de guàrdia aquesta setmana i serà el que determinarà quines mesures pren contra aquestes tres persones, que els investigadors assenyalen com a presumptes autors de la pallissa mortal a aquest jove de 24 anys i veí de Meicende.

La Delegació del Govern va confirmar ahir que la detenció d’aquest presumpte agressor es va produir després de la informació obtinguda per la Policia Nacional en les declaracions realitzades durant el dia anterior. I és que, des que es va produir el crim, els investigadors han pres declaració a aproximadament una vintena de persones, entre les quals, els presumptes autors de la pallissa al jove Samuel.

Els agents compten també amb material audiovisual per analitzar i per poder determinar quin va ser el paper de cadascuna de les persones en l’agressió. A la zona hi ha càmeres de seguretat i de trànsit, i alguns testimonis van aportar detalls del que havien vist i sentit aquella nit.

La investigació continua oberta i sota secret de sumari, per ordre del Jutjat d’Instrucció número 8, que va ser el que es va fer càrrec del cas dissabte a la matinada, per això els agents no descarten noves detencions.

Els testimonis de l’agressió van assegurar que fins a set persones van pegar al Samuel quan ja estava malferit, després d’haver sigut agredit en un primer moment presumptament per un dels detinguts, que anava acompanyat d’una noia i que va confondre la videotrucada que el Samuel i la seva amiga Lina estaven realitzant amb una amiga, amb el fet que els estaven gravant a ells, tot i que no van escoltar raons quan van intentar explicar-los-hi.

El delegat del Govern, José Miñones, va informar ahir també que cap dels quatre arrestats compta amb antecedents. Les amigues del Samuel que estaven amb ell en aquell moment, una, la Lina, presencialment, i l’altra, la Vanessa, a través de la videotrucada, van ratificar davant la Policia Nacional la seva declaració que l’agressor inicial –ara detingut, com la noia que l’acompanyava– va increpar aelSamuel dient-li: «Para de gravar-me o et mato, maricon». És per això i perquè els altres agressors –els que van actuar «en bandada» contra el noi quan ja estava malferit– li deien «maricon de merda» durant la pallissa, em motiu pel qual consideren que es tracta d’un crim homòfob, i així ho van expressar als agents en la seva declaració quan els hi van preguntar.

En un primer moment, va ser un home senegalès el que va aconseguir separar el Samuel del seu agressor, que ja estava ferit després dels cops rebuts. Però aquest agressor inicial va tornar acompanyat d’aproximadament sis persones més, que van colpejar el Samuel fins a matar-lo. Segons va informar ahir la Delegació del Govern, els presumptes agressors són amics entre ells, però no coneixien la víctima d’abans.

Dos dels detinguts, segons ha pogut saber aquest diari, comparteixen despatx d’advocats per a la seva defensa.

A la zona en què el grup de joves va pegar al Samuel fins a la mort, familiars, amics i veïns han anat col·locant records en memòria d’aquest noi, que treballava a Padre Rubinos i que era molt estimat al centre. Al carrer es poden veure flors, fotos, cartes de comiat, cors, peluixos i globus per expressar al Samuel el carinyo que li tenien i la seva intenció de no oblidar-lo mai.