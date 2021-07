El Departament de Salut de la Generalitat ha eliminat els tests a contactes estrets asimptomàtics d’un positiu, que hauran de fer quarantena, per evitar que l’atenció primària col·lapsi davant una corba de contagis en forma de paret vertical que segueix creixent a ritme vertiginós.

Catalunya va registrar més de 8.000 nous contagis les 24 hores anteriors, cosa que està provocant un augment d’hospitalitzacions: 663 malalts de covid ingressats, 53 més que dimecres, dels quals 138 són a l’UCI, cinc més. Amb un risc de rebrot (EPG) que segueix batent rècords, 1.552 punts, el més alt registrat en tota l’epidèmia, la velocitat de propagació (Rt) ahir era de 3,35, una disminució de quatre centèsimes respecte d’abans-d’ahir.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va reunir ahir amb la cúpula de Salut i va fer una crida a la població a seguir usant les mascaretes i a «respectar les quarantenes» en el cas de persones contagiades i contactes estrets. En la mateixa línia, la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, va demanar a la població «formar part de la solució» per frenar el que va qualificar de «paret» de contagis, per la verticalitat de la corba d’infeccions. Els més de 30.000 casos de l’última setmana constitueixen una cinquena onada epidèmica impulsada per una variant Delta ja majoritària (60 %) i que està afectant els hospitals, amb increments d’ingressats a planta i a l’UCI.

En roda de premsa, Cabezas va indicar que l’afectació és menor que en anteriors onades per la vacunació, que, com que està més avançada en la població de més edat, també provoca que l’edat mitjana dels ingressats a l’UCI hagi baixat 11 anys, fins als 51,8 anys. Però la pressió assistencial més forta se segueix notant a l’atenció primària, que ha d’assumir l’allau de contagis, continuar vacunant i també tractar altres patologies. Per la seva banda, la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, la primària està «fregant el col·lapse» per una onada de contagis que comença a afectar les plantilles just a les portes de les vacances. Uns 700 sanitaris han donat positiu els últims dies i no treballen perquè han de fer quarantena, va detallar.