Units per Avançar, partit hereu de l’extinta Unió liderat per Ramon Espadaler, reforçarà la seva estructura orgànica i territorial, i en paral·lel contactarà amb altres forces d’ideologia similar, amb l’objectiu de convertir-se en la casa gran del «catalanisme integrador» de cara a les municipals del 2023. Aquests són els principals mandats que es desprenen de la ponència política que la formació debatrà -i previsiblement aprovarà- demà en el marc de la seva Convenció Nacional. En el document, es lamenta que el «catalanisme d’ampli espectre i ideològicament de centre», que antany representaven les sigles de CiU i que havia estat hegemònic, ara pràcticament hagi desaparegut del Parlament. Encara que no es fa esment explícit al PDeCat, sí que es destaca que, després del 14F, l’únic diputat que s’inscriu en el catalanisme de centre és Espadaler, que comparteix grup amb el PSC amb llibertat de vot en qüestions com l’escola concertada.