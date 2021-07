La comissària europea de Salut i Política de Consumidors, Stella Kyriakides, va assegurar que la Comissió Europea (CE) està «preparada» davant la possible necessitat d’una tercera dosi, o dosi de reforç, de les vacunes contra la covid-19. «Estem preparats en cas que es necessiti una dosi de reforç, a través del pla conjunt de compra de vacunes», va defensar la comissària en una compareixença davant els mitjans de comunicació després de visitar el Centre Nacional de Recerques Oncològiques (CNIO) acompanyada de la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

Pfizer i BioNTech van anunciar dijous que planegen sol·licitar l’autorització de l’Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units (FDA, per les seves sigles en anglès) per a l’administració d’una tercera dosi de la seva vacuna contra la covid, amb l’objectiu d’oferir «encara més protecció » als 6 o 12 mesos posteriors a la segona. Sobre aquest tema, Kyriakides va destacar la necessitat d’«estar preparats per a l’eventualitat que necessitem aquesta dosi de reforç». «Aquesta decisió, en qualsevol cas, ha de venir avalada per la ciència. Per això treballem estretament amb l’Agència Europea del Medicament i el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties per aconseguir una posició comuna sobre aquest tema, que tindrem preparada al llarg de les pròximes setmanes o mesos», va reblar.

La CE va signar al maig el nou contracte de compra amb BioNTech i Pfizer per disposar de 900 milions de vacunes contra el coronavirus per a tota la UE en el període 2022-2023, amb una opció de compra per una altra quantitat equivalent, cosa que podria elevar el contingent total fins a les 1.800 milions de dosis.

A més, la CE va activar al juny l’adquisició de 150 milions de dosis addicionals de la vacuna contra la covid-19 de Moderna el 2022.