La cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron, Magda Campins, va afirmar ahir que no és prudent fer esdeveniments com el Festival Cruïlla en una situació epidemiològica com l’actual. En declaracions a Catalunya Ràdio, va dir que de la mateixa manera que s’ha tancat l’oci nocturn perquè s’han detectat brots, els grans esdeveniments poden ser «grans disseminadors». I és que va valorar que encara que es facin tests d’antígens i es digui que s’ha de dur la mascareta, es donen situacions en què no es compleixen les mesures.

D’altra banda, l’epidemiòloga va afirmar que les limitacions horàries i el toc de queda podrien «ajudar» a aturar el creixement, tot i que va afirmar que s’hauran d’aplicar si es detecta una afectació més gran als hospitals. Campins va afirmar que el que més preocupa és l’increment de casos i la possibilitat que amb aquesta transmissió aparegui una variant que escapi de les vacunes. De la mateixa manera, va reconèixer que hi ha mesures «difícils» d’aplicar, com el toc de queda, però va reconèixer que serien les següents mesures que caldria aplicar «si es comencen a tenir molts més ingressos i es posés en perill el sistema hospitalari».

De la mateixa manera, considera que tornar a fer obligatòria la mascareta a l’exterior també contribuiria a conscienciar que la pandèmia no s’ha acabat. La doctora va recomanat no marxar a l’estranger de vacances i fer trobades socials petites.

Pel que fa a les mesures de control d’accés al Festival Cruïlla, dijous es van detectar 126 positius en els més de 15.000 tests d’antígens que es van fer per controlar l’accés a la primera jornada de l’esdeveniment, segons van informar ahir els organitzadors. El Cruïlla és el primer festival d’Europa des de l’inici de la pandèmia amb un aforament de 25.000 persones diàries amb llibertat de moviments en tres jornades, que ha estat possible per l’habilitació d’una àrea de cribratge. En aquesta àrea, instal·lada al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), a prop del Parc del Fòrum, on se celebra el festival, s’han instal·lat 200 cubicles on 200 ajudants d’infermeria i 100 infermers fvan fer ahir tests d’antígens als més de 15.000 assistents d’aquesta primera jornada.