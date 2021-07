Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per intentar localitzar l’autor d’una agressió homòfoba que va tenir lloc ahir a Barcelona, quan un home va increpar tres joves que anaven pel carrer per la seva condició sexual ien va agredir dos abans de fugir. Segons ha informat a Efe la policia catalana, els fets van pasar a les 07.00 hores al carrer del Foc, a la Zona Franca de Barcelona. Els tres joves van explicar a la patrulla d’agents que va acudir al lloc que anaven pel carrer quan un home, sense motiu aparent, els va insultar per la seva condició sexual, i després li va clavar una puntada a un, un cop a la cara a un altre i va marxar corrent. Els Mossos estan pendents de rebre la denúncia, però ja han obert una investigació per intentar localitzar l’autor de l’agressió. Paral·lelament, van traslladar la informació a la Fiscalia d’Odi i Discriminació, i el grup d’atenció a la víctima de la comissaria de Mossos d’Esquadra de Sants es posarà en contacte amb els joves assetjats per fer seguiment del cas.