Bolsonaro no pot oblidar l’estil retòric de Donald Trump. Com l’expresident nord-americà, de qui es considerava el seu èmul sud-americà, va amenaçar de suspendre les eleccions presidencials d’octubre del 2022 en què, segons totes les enquestes, seria derrotat per Luiz Inacio Lula da Silva en primera volta. «O tenim eleccions netes al Brasil o no tenim eleccions», va dir als seus simpatitzants, davant de la seu de l’Executiu, el Palau de l’Alvorada, a Brasília.

Els enutjos recurrents del capità retirat no són aliens a la caiguda de la seva imatge. Una enquesta de Datafolha, coneguda dijous, assegura que un 51% dels brasilers consideren «dolent» o «terrible» el Govern d’ultradreta que encapçala Bolsonaro. Només un 24% de les persones hi dona suport encara i un altre 24% considera regular la seva gestió. El 2019, tot just assumit el càrrec, un 35% de les persones consultades creia que el president era «fals». Ara un 55% dels ciutadans tenen aquesta opinió. El qualificatiu d’«incompetent» va ser compartit pel 58% dels consultats, mentre que un 62% va estimar que Bolsonaro no està preparat per governar. Només un 38% tenien aquesta impressió a l’inici d’una pandèmia que ha causat la mort de més de 530.000 ciutadans. La responsabilitat de les autoritats polítiques durant la crisi sanitària és objecte d’investigació per part d’una comissió investigadora del Senat (CPI).