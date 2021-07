L'exconseller de Presidència Jordi Turull ha començat aquest dissabte la 'Travessa per la llibertat' que l'ha de portar de Portbou (Alt Empordà) fins a Arnes (Terra Alta). Ho ha fet acompanyat de prop de 200 persones que l'hi han volgut donar suport en la primera de les quinze etapes que farà. Turull ha reconegut que l'ha "sorprès" veure tanta gent a les set del matí a la localitat alt-empordanesa i explica que la travessa és una manera de mostrar la "gratitud i el compromís amb el país". "Caminar vol dir esforç i és també una manera de tirar endavant", ha assenyalat. L'exconseller espera completar el recorregut en quinze etapes. La d'aquest dissabte acaba al Port de la Selva.

Durant les dues setmanes de ruta està previst completar un total de 360 quilòmetres, uns 23 per dia, passant per llocs "que tinguin coherència i siguin emblemàtics": "Comencem a Portbou perquè en el món de l'exili té una càrrega molt important. Passem per Vic, per ser el poble de la Marta Rovira, i acabem a Arnes, que per la meva família i per mi té un significat especial". Entre altres localitats, Turull passarà pel Port de la Selva, el monestir de Sant Pere de Rodes, Bàscara, Girona, Amer, Artés, Manresa, el monestir de Montserrat, Cervera, Montblanc o la cartoixa d’Escala Dei. L’exconseller ha assegurat que no pot passar per tots els llocs que li agradaria però que el 9 de juliol, el dia previ a l'inici de la travessia, farà un acte a la Catalunya del Nord.

L'exconseller ha agraït el suport dels qui aquest dissabte s'han acostat fins a Portbou per seguir amb ell la jornada. Alguns, com en Fabian, que ve de Madrid espera completar tot el recorregut al costat seu. "Ell ho fa per agrair el suport durant els anys de presó i hem de ser al seu costat. Ja n'hi ha prou de repressió", ha remarcat.

La Toñi Calmet, en Manel Matas i en Quico Vall-llovera són tres membres d'un grup del Maresme que també han volgut ser al costat de Turull en la primera etapa. Tots tres destaquen "la fermesa dels presos polítics" i creuen que aquestes iniciatives serveixen per "fer visible la repressió". Tots tres tenen previst fer la primera etapa i no descarten seguir més enllà "si les cames ho permeten".

"Jo sóc una persona que per feina treballo moltes hores i quan tinc una estona vull fer coses pel país i participar amb gent que ha fet tant per a nosaltres és important", assenyala en Manel Matas.

Els participants a la marxa han enfilat el camí de ronda que uneix Portbou amb Colera on han arribat al cap d'una hora i mitja. D'allà fins a Llançà on diverses persones més s'han unit a la caminada i on els ha rebut l'alcaldessa, Núria Escarpanter. Turull ha agraït a tots els qui se li han acostat per fer-se una foto o acompanyar-lo i ha recordat que aquest "repte personal" és també una manera "simbòlica de gratitud i compromís cap al país".

A Portbou han acompanyat a Turull també els alcaldes de les localitats protagonistes de la primera etapa. El batlle de la de sortida, Xavier Barranco i el de Port de la Selva, Josep Maria Cervera. A més hi ha anat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, o l'exconseller d'Interior Miquel Buch.

Molts motius

Jordi Turull considera que cada dia que "hi ha un motiu més per assolir la independència". "Només cal veure el nivell de repressió", ha remarcat en referència a les persones que segueixen investigades per l'1-O i l'actitud del Tribunal de Cuentas, que reclama fiances milionàries.

L'exconseller considera "simbòlica" la caminada, però ho veu com una manera "d'avançar amb esforç" per assolir un dia la independència. "No hi ha cap forma més maca de llibertat que caminar i tirar endavant, mentre pots agrair a tota la gent que et trobes el que han fet per nosaltres", ha conclòs.