El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va demanar ahir al Govern espanyol que «reconegui la immunitat» de l’expresident català Carles Puigdemont i possibiliti el seu retorn des de Bèlgica com «un segon pas» després de concedir els indults als presos independentistes. En una roda de premsa des de Tortosa, Sànchez va reclamar al Govern central que faciliti «la fi de la repressió» impulsant una llei d’amnistia i acceptant la immunitat de Puigdemont i també de Toni Comín i Clara Ponsatí perquè se’ls permeti «amb total garantia poder tornar al seu país». Amb aquest gest, va dir Sànchez, el Govern demostrarà que «respecta les institucions europees», ja que és una «vergonya» que l’expresident català no pugui tornar. Segons Sànchez, si hi ha «voluntat de negociació», després del «primer pas» dels indults un segon pas seria reconèixer aquesta immunitat, que seria un gest de «bona voluntat negociadora». Sobre la taula de diàleg, Sànchez va dir que JxCat és «poc optimista» perquè no veuen voluntat per part del Govern central, encara que va puntualitzar que el seu compromís amb els socis de Govern, ERC, «es manté».