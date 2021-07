L’Agència Europea de Medicaments (EMA) va subratllar ahir que «no confirma ni descarta de moment» un possible vincle entre la vacuna d’AstraZeneca i la síndrome de Guillain-Barré (GBS per la sigla en anglès), però va advertir els sanitaris i pacients estar alerta als signes per a un diagnòstic i tractament ràpids.

El comitè de seguretat (PRAC) va recomanar canviar la informació del producte d’AstraZeneca (Vaxzevria) per incloure -hi un advertiment per a professionals sanitaris i persones vacunades dels casos de GBS.

El PRAC ja ha avaluat totes les proves disponibles, cosa que inclou informació científica i un nombre no confirmat de casos notificats per la base de dades Eudravigilance per a països de l’Espai Econòmic Europeu (EEA), que inclou els 27 de la UE i Islàndia, Liechtenstein i Noruega. «Però en aquesta etapa les dades disponibles no confirmen ni descarten una possible associació amb la vacuna», va lamentar.

La síndrome de Guillain-Barré és un trastorn poc comú del sistema immunològic que causa inflamació dels nervis i pot provocar dolor, entumiment, feblesa muscular i dificultat per caminar.

Davant la gravetat de l’afecció, l’EMA afegirà un advertiment de GBS al seu resum de les característiques del producte i al prospecte per a pacients.